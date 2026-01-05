lunes 5 de enero 2026

Repercusiones

La captura de Maduro llegó a las redes en San Juan: los posteos de una famosa abogada y un influencer

La detención del líder chavista en Estados Unidos tuvo fuerte impacto en redes sociales sanjuaninas. Una reconocida abogada y un influencer local ironizaron sobre el hecho, mientras parte la comunidad venezolana residente en la provincia expresó alivio y esperanza tras años de exilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
maduro san juan

La captura de Nicolás Maduro no solo sacudió el escenario político internacional, sino que también se coló con fuerza en las redes sociales de San Juan. En las últimas horas, referentes locales del ámbito profesional y digital compartieron publicaciones vinculadas al hecho, que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

En su cuenta pública de Instagram, la abogada sanjuanina María Filomena Noriega publicó una imagen en tono humorístico: una caricatura en la que se ve a Maduro realizando una llamada telefónica con la leyenda “Cuando el poder se cae y llamás a la Noriega”, en alusión a que la letrada sería su defensora. Junto al flyer, Noriega escribió: “Me lo enviaron jajaja”, sumándose con ironía al debate que se multiplicó en redes.

Embed - Maria Filomena Noriega on Instagram: "Me lo enviaron jajaj!!"
View this post on Instagram

Por su parte, el influencer haru_zg subió un video en el que ironizó sobre los festejos de venezolanos en Argentina. En la grabación, se observa una transmisión televisiva que muestra celebraciones en el Obelisco porteño, mientras la descripción del post dice: “Los venezolanos haciendo de todo menos traer mi delivery”. El comentario apuntó, en clave humorística, a la gran cantidad de trabajadores de aplicaciones de reparto de origen venezolano en distintas ciudades del país.

Embed - @haru_zg on Instagram: "Tocó pasar hambre . . . . . . #venezuela #nicolasmaduro #eeuu #usa #donaldtrump"
View this post on Instagram

El contexto internacional

La viralización de estos posteos coincidió con un hecho de alto impacto global. Este lunes, Nicolás Maduro declaró por primera vez ante un juez federal de Nueva York, acusado de narcotráfico. La audiencia duró unos 30 minutos y el dirigente se declaró inocente. “Soy un hombre decente”, afirmó, al tiempo que insistió en que continúa siendo el presidente de Venezuela.

Maduro ingresó al tribunal vestido con ropa de presidiario, con camisa naranja y auriculares para seguir la traducción. A su lado estuvo su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró inocente. Ambos volverán a comparecer ante la Justicia el próximo 17 de marzo, mientras sus defensores adelantaron cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y mencionaron problemas de salud.

Repercusiones en San Juan

La noticia tuvo un impacto directo en la provincia. El último sábado, un grupo de venezolanos residentes en San Juan se concentraron tras conocerse la captura de Maduro, en un encuentro cargado de emoción, abrazos y banderas. Según estimaciones de la propia comunidad, en la provincia viven alrededor de 400 venezolanos, en su mayoría llegados entre 2014 y 2019, en plena crisis económica y social del país caribeño.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Repercusiones Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro Muchos venezolanos radicados en nuestra provincia se autoconvocaron en las redes para encontrarse en plena Plaza 25 en San Juan para mostrar su postura ante la captura del lider autoritario, Nicolás Maduro bajo el poder militar de Estados Unidos. www.tiempodesanjuan.com #venezolanos #sanjuan #plaza25 #maduro #eeuu"
View this post on Instagram

Para muchos de ellos, la detención del líder chavista representa una esperanza largamente postergada. Entre lágrimas, mensajes a familiares que siguen en Venezuela y cautela frente a lo que vendrá, la comunidad expresó que, por primera vez en años, sienten que podría abrirse un camino distinto.

