lunes 5 de enero 2026

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro

Es un penalista de oficio que fue asignado para la defensa del dictador venezolano durante la primera audiencia en la que leerán los cargos en su contra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro afronta este lunes la lectura de cargos en su contra, en la causa por presunto narcoterrorismo que le imputa la administración de Donald Trump. Su traslado hasta los tribunales de Manhattan, en Nueva York, tuvo una impronta cinematográfica y fue transmitida en vivo mientras el dictador venezolano eran pasado de un auto a una camioneta y luego a un helicóptero.

Ya en los tribunales, se conoció quién estará a cargo de la defensa de Nicolás Maduro al menos durante esta primera audiencia en la que escuchará la lectura de las 25 páginas de acusaciones por la presunta importación de cocaína hacia Venezuela durante más de dos décadas.

El tribunal le designó como defensor público al abogado David Wikstrom. Lo curioso es que se trata de un letrado que ya estuvo implicado en una causa donde fue juzgado (y condenado) un expresidente.

Wikstrom representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que se le imputaban a Maduro y posteriormente indultado por Donald Trump, según informa el New York Times.

El abogado también es padre de Derek Wikstrom, uno de los fiscales en el caso contra el exalcalde de Nueva York, según detalló la agencia ANSA.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tiene los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que la defensa de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano.

De qué se acusa a Nicolás Maduro

Según el pliego de cargos presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro es señalado por cuatro delitos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y la conspiración para poseer dicho armamento de guerra.

La acusación actual, que retoma y expande los cargos ya presentados originalmente en 2020, describe una trama donde el poder político fue utilizado como una herramienta para el crimen transnacional.

De qué se acusa a Cilia Flores, esposa de Maduro

La justicia estadounidense la señala ahora como una pieza operativa clave dentro de la estructura de poder, acusándola de haber aceptado sobornos millonarios desde el año 2007 para facilitar encuentros entre capos de la droga y las autoridades antinarcóticos del país.

Más grave aún es el señalamiento de que Flores habría ordenado secuestros y asesinatos de individuos que resultaban incómodos para las operaciones del cartel, lo que eleva el caso de una investigación por tráfico de drogas a una crónica de violencia y control autoritario.

Quién es el juez del caso Maduro

Alvin K. Hellerstein, un juez de 92 años, será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en un tribunal federal del Distrito Sur de New York.

El magistrado ya había participado en casos de alto perfil, entre ellos, una acusación de plagio contra Shakira, un pedido de discovery contra la cerealera Vicentin y un reclamo contra las aerolíneas que operaban los aviones que el 11-S impactaron contra el World Trade Center.

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1933, Hellerstein se graduó en la Universidad de Columbia, en el mismo Estado, hace casi de 50 años. Sirvió tres años en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos entre 1957 y 1960 y desde entonces se dedicó a la práctica privada hasta 1998, cuando le llegó la nominación por parte del entonces presidente Bill Clinton para ocupar un puesto que se encontraba vacante en la Corte del Distrito Sur.

FUENTE: Clarín

