miércoles 7 de enero 2026

Declaraciones

Para Delcy Rodríguez, "no hay agente externo" que gobierne Venezuela

En medio de una de las crisis más profundas en la historia reciente de Venezuela, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, salió este martes a rechazar cualquier idea de intervención extranjera tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
delcy rodriguez venezuela

Durante un acto oficial transmitido por la televisión estatal, Delcy Rodríguez aseguró que el poder sigue en manos del Ejecutivo de Venezuela y del pueblo, en clara respuesta a los recientes dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había declarado que su país estaría “a cargo” de la transición venezolana tras los ataques y la captura de Maduro en Caracas.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela”, afirmó Rodríguez, subrayando la legitimidad de su administración y rechazando cualquier influencia ajena.

La mandataria encargada, que asumió formalmente el cargo el lunes tras la caída de Maduro, insistió en que la soberanía nacional permanece intacta pese a las tensiones con Washington. En su discurso destacó el papel activo de la población venezolana en las calles, donde se registraron marchas exigiendo la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos penales en Nueva York.

Rodríguez rindió homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas que, según cifras oficiales, perdieron la vida durante el operativo militar estadounidense del pasado sábado, calificándolos como “mártires que ofrendaron su vida por defender a la patria”.

Más allá de la retórica, la presidenta interina también envió una carta a Trump en la que abogó por una relación de respeto y cooperación diplomática, aunque sin ceder en la defensa de la soberanía.

