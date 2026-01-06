Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este lunes que la jefa del régimen de Venezuela , Delcy Rodríguez , está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas , tras la caída de Nicolás Maduro . Durante un acto de su partido, Trump aseguró que el chavismo en Venezuela “tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada” , en referencia a las instalaciones en las que son detenidos los presos políticos de ese país, aunque no hizo mención directa al Helicoide.

Según Trump, la decisión de clausurar el mencionado centro estaría a cargo de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país tras la detención de Maduro el fin de semana. El mandatario estadounidense se refirió a Maduro como “un tipo violento” y sostuvo que “ha matado a millones de personas” y ha dirigido torturas desde el poder.

“Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó.

Respecto al operativo que terminó con la captura de Maduro, sostuvo: “Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”; al tiempo que destacó que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”.

En otro pasaje de su intervención, en la que abordó otros temas, enfatizó: “Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro”.

“EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo”, remarcó.

En una alocución este lunes, el presidente Donald Trump aseguró que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

La declaración se produjo pocas horas después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas.

Trump explicó en una entrevista con NBC News que el arresto del dictador no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como jefa del régimen chavista.

“No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez.

Señaló además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses.

“Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

El mandatario republicano insistió en que la acción se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

En la entrevista, Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Las vastas reservas de crudo venezolano se estiman en más de 300.000 millones de barriles, que representan aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.