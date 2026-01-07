Trump aseguró que Venezuela comprará productos "exclusivamente" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este miércoles que Venezuela se comprometió a destinar exclusivamente los ingresos de su reciente acuerdo petrolero a la compra de bienes fabricados en territorio estadounidense, una medida que calificó de “beneficiosa” para ambos países.

Tensión en aumento Conflicto por Groenlandia: las mayores potencias militares de Europa se unen contra las amenazas de Trump

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump dijo haber sido informado de que Caracas usará el dinero obtenido de la venta de petróleo para adquirir productos “Made in USA”, entre los que mencionó productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos industriales. Esos bienes, aseguró, incluirían insumos destinados a mejorar la red eléctrica y la infraestructura energética de Venezuela.

“El anuncio refleja que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio”, sostuvo el mandatario, al tiempo que definió la decisión como “una elección acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

Un giro en las relaciones comerciales y energéticas

El compromiso de Caracas se enmarca en un acuerdo energético por el cual autoridades venezolanas habrían acordado transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que serán vendidos en el mercado internacional bajo supervisión estadounidense. Según Trump, los fondos obtenidos de esas ventas serán utilizados de forma compartida en beneficio de ambos pueblos.

La Casa Blanca ya habría comenzado a comercializar crudo venezolano incautado y asegura mantener “máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Venezuela, mientras Washington controla las ventas futuras del petróleo del país caribeño.

Reacciones y contexto

La decisión representa un giro abrupto respecto a años anteriores de sanciones y tensiones entre Washington y Caracas. Aunque desde Estados Unidos se presentan las compras de bienes estadounidenses como una oportunidad económica, la medida podría ser interpretada como una presión económica adicional sobre el país sudamericano, que ha sufrido una profunda crisis energética y social en la última década.