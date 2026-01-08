jueves 8 de enero 2026

Riqueza investigada

La increíble riqueza de Nicolás Maduro: aviones privados, joyas y propiedades por valor de 3.800 millones de dólares

Organizaciones internacionales como Transparencia Venezuela estiman que la fortuna de Maduro podría alcanzar esa cantidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la captura de Nicolás Maduro, por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero, ha aumentado el interés en la riqueza acumulada a lo largo de los años por el líder chavista. El debate abarca el valor de aviones privados, joyas y otras propiedades. Se cree que sus activos están distribuidos por todo el mundo, incluso con la ayuda de testaferros, según las autoridades estadounidenses. De hecho, tras la detención del líder chavista, Suiza ordenó bloquear sus posibles activos para impedir una fuga.

Organizaciones internacionales como Transparencia Venezuela estiman que la fortuna de Maduro podría alcanzar los 3.800 millones de dólares. Esta cifra es una estimación provisional de la riqueza acumulada durante más de dos décadas de control político chavista en Venezuela.

Informes de ONGs y medios de comunicación indican que Maduro posee varias residencias en Miami, ubicadas en zonas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach, así como villas en República Dominicana. También afirman que el presidente venezolano posee una gran cantidad de joyas y está vinculado a la minería ilegal de oro y otras actividades.

Es que Venezuela posee una de las mayores reservas de oro del mundo, concentradas principalmente al sur del país. Tras la captura de Maduro, el interés internacional en estos yacimientos ha crecido debido a su valor estratégico y al impacto que tienen en el mercado global de metales preciosos.

Informes de ONGs y medios de comunicación indican que Maduro posee varias residencias en Miami y República Dominicana.

La gran mayoría del oro se encuentra en el Escudo de Guayana, específicamente en el estado Bolívar.

Bienes confiscados

Tras la Operación Resolución Absoluta que resulto en la captura de Maduro, las autoridades de Estados Unidos, en coordinación con organismos internacionales, la fiscalía estadounidense confirmó la incautación inmediata de activos por un valor aproximado de 700 millones de dólares. Esto incluye mansiones en Florida (Coral Gables y Sunny Isles) y aviones privados que ya estaban bajo seguimiento.

También se ejecutaron órdenes de confiscación sobre propiedades de lujo y villas en la República Dominicana que Transparencia Venezuela había identificado como vinculadas al entorno de Maduro.

Se bloquearon y están en proceso de recuperación cientos de millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales y bancos europeos, aunque el acceso físico a ese dinero depende de procesos judiciales que pueden tomar tiempo.

Megayate de lujo, otro de los símbolos de la riqueza acumulada mencionada por Transparencia Venezuela.

La ONG Transparencia Venezuela ha aclarado que su informe de 3.800 millones de dólares es una estimación del patrimonio acumulado. Lo que las autoridades han logrado confiscar hasta ahora es la parte "rastreable" y físicamente accesible en jurisdicciones occidentales.

El informe señala que el mayor desafío son los activos vinculados a la minería ilegal de oro y las inversiones realizadas a través de aliados en países que no reconocen las órdenes judiciales de Estados Unidos. Por lo tanto, aunque una parte significativa de la fortuna ya está bajo control judicial, el proceso de recuperación total de los bienes identificados por Transparencia Venezuela sigue en curso.

Qué muestran las imágenes sobre la fortuna de Maduro

Medios de comunicación en Florida y República Dominicana han capturado imágenes de las fachadas y entornos de las propiedades mencionadas en los informes. En Miami (Coral Gables y Sunny Isles), se han difundido tomas aéreas y a pie de calle de las mansiones y departamentos de lujo vinculados a la red de testaferros. Estos edificios suelen destacar por su arquitectura exclusiva y muelles privados para yates.

En República Dominicana, han circulado fotografías de villas de lujo ubicadas en zonas turísticas de alto nivel, las cuales fueron allanadas durante los operativos conjuntos entre autoridades locales y estadounidenses.

Avión propiedad de Nicolas Maduro, confiscado y llevado a Fort Lauderdale. Foto: EFE

Se han difundido videos y fotografías en alta resolución del Dassault Falcon 900EX (incautado inicialmente en República Dominicana y trasladado a Florida), el cual era utilizado frecuentemente por Maduro.

En el marco de la Operación Resolución Absoluta de 2026, se han filtrado o publicado oficialmente imágenes de la flota de nueve autos de alta gama, incluyendo Rolls-Royce y Lamborghini.

Fotografías de los inventarios de joyas muestran relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe, y lingotes de oro confiscados en cajas de seguridad.

FUENTE: Clarín con información de ANSA

