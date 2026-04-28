Cuánto tiempo hay que hacer plancha por día para marcar los abdominales

Hacer plancha todos los días puede ayudar a fortalecer el abdomen, pero no hay un “número mágico” de tiempo que garantice abdominales marcados. Especialistas coinciden en que la clave está en la técnica, la constancia y el contexto general del entrenamiento.

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En términos concretos, la mayoría de las recomendaciones apuntan a trabajar con series de entre 30 y 60 segundos. Para quienes recién empiezan, se sugiere arrancar con 10 a 30 segundos e ir aumentando progresivamente, mientras que niveles intermedios pueden sostener entre 60 y 90 segundos por serie . Incluso, algunos expertos remarcan que más de dos minutos no aporta grandes beneficios adicionales si la técnica se deteriora .

En la práctica, lo más efectivo no es hacer una única plancha larga, sino varias series. Por ejemplo, tres series de 30 segundos e ir subiendo el tiempo semana a semana es una estrategia recomendada . Además, la frecuencia ideal suele ser de dos a cuatro veces por semana, combinando este ejercicio con otros movimientos.

Sin embargo, hay un punto clave: hacer plancha por sí sola no alcanza para marcar abdominales. La definición depende en gran parte del porcentaje de grasa corporal, lo que implica sumar alimentación adecuada, ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza.