Estados Unidos: el sospechoso del tiroteo fue acusado de intento de asesinato de Trump

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido la noche del sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fue formalmente acusado este lunes de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Atentado Quién es el hombre que intentó atacar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Este sábado Disparos, corridas y caos en una cena de Donald Trump en la Casa Blanca: detuvieron a un hombre

Allen, de 31 años, quien apareció con un uniforme carcelario azul brillante ante el juez federal de instrucción, Matthew Sharbaugh, permaneció mayormente inmóvil durante el procedimiento, escuchando al magistrado y respondiendo a sus preguntas en voz alta y con claridad.

Estos los los cargos que pesan sobre Allen: utilizar un arma de fuego durante un delito violento; transporte de armas de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave; e intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos.

Por la tentativa de asesinato al presidente de EEUU podría caberle una pena de hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. Por transportar un arma de fuego y municiones afrontaría hasta 10 años de prisión y por disparar un arma de fuego durante un delito violento, recibiría una pena adicional de un mínimo obligatorio de 10 años.

Allen le dijo al juez Sharbaugh que tiene una maestría en ciencias de la computación, que no ha consumido recientemente drogas ni alcohol, y que quería que el tribunal le designara abogados defensores para que lo representaran en el caso, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

“El Sr. Allen viajó a través de las fronteras estatales… armado con un arma de fuego, llegó a Washington”, dijo la fiscal Jocelyn Ballantine al juez al argumentar que debía permanecer detenido mientras el caso avanza. Dijo que, una vez en la ciudad, Allen “intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”.

“Solicitamos al tribunal la detención preventiva del Sr. Allen”, declaró la fiscal.

Allen permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el jueves, cuando comparecerá nuevamente ante el tribunal. La audiencia de detención tendrá lugar a las 11:00 (hora local) ante otro juez de paz en Washington DC. No se declaró culpable ni inocente en la audiencia del lunes.

También se programó una audiencia preliminar para el 11 de mayo.

Allen viajó en tren de Los Ángeles a Chicago y luego a Washington entre el 21 y el 24 de abril. Se registró en el hotel Hilton el mismo día de su llegada a la capital.

Según los registros de la base de datos citados en los documentos de acusación, Allen compró la escopeta de corredera calibre 12 alrededor del 17 de agosto de 2025 a un vendedor de armas de fuego en California, y la pistola calibre .38 a un vendedor de armas de fuego en otra ciudad de California alrededor del 6 de octubre de 2023, indicó CBS News.

El Fiscal federal Jeanet Pirro afirma que aún se esperan cargos adicionales

Jeanine Pirro, la fiscal federal principal de Washington, dijo que se presentarán cargos adicionales contra Allen a medida que continúe la investigación.

“Que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, y el acusado dejó clara su intención”, dijo Pirro. “Y esa intención era derrocar al mayor número posible de altos funcionarios del gabinete”.

Según declaró, el “camino de Allen hacia la rendición de cuentas en el sistema de justicia penal comienza hoy”.

Pirro también detalló las armas que supuestamente portaba el sospechoso en el momento del ataque, y afirmó que “cualquier insinuación de que no estaba allí para hacer daño es absurda”.

Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente el sábado por la noche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, tras escucharse detonaciones en el lobby del hotel donde se desarrollaba el evento, lo que llevó al Servicio Secreto a activar el protocolo de seguridad.

Según reportes oficiales y de testigos, los asistentes —periodistas, funcionarios y legisladores— se cubrieron y se tiraron al suelo al oír los ruidos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente del salón al presidente; a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros miembros del Gobierno.