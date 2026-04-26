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Este sábado

Disparos, corridas y caos en una cena de Donald Trump en la Casa Blanca: detuvieron a un hombre

El mandatario y otros altos funcionarios de Estados Unidos tuvieron que ser evacuados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, luego de una amenaza que no fue inmediatamente especificada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una velada de gala, la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump en el estrado, terminó este sábado entre corridas y escenas de altísima tensión, cuando "se escucharon disparos" que nadie sabía de donde venían. Trump y su esposa Melania fueron rápidamente rodeados por hombres del Servicio Secreto, que los retiraron del lugar y los invitados se arrojaban al piso, alarmados, alarmados, mientras en redes sociales empezaban a sumarse videos grabados por AFPTV, otros medios de comunicación y reporteros de AFP presentes en el evento, todos graficando una escena caótica.

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Entre gritos de "¡Agáchense!" y "¡Al suelo!" los invitados, incluidos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y algunos miembros de su gabinete, se ponían a cubierto.

La música de la orquesta se detuvo y la gente vestida de gala guardaba silencio mientras los agentes rodeaban las mesas y a los invitados en el enorme salón de baile del Washington Hilton, el mismo hotel donde el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato 45 años antes.

“Se oyeron disparos arriba”, dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Trump, mientras era evacuado por seguridad. También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado por una bala en 1963 en Dallas, Texas.

Alexandra Ingersoll, corresponsal de One America News, declaró a la AFP que se encontraba dentro cuando comenzó el alboroto y vio al Servicio Secreto entrar en acción para proteger al presidente. “Me agaché debajo de la mesa y pensé: ‘No voy a arriesgarme’”, dijo a la AFP. "No sabía si el tirador había sido neutralizado o qué estaba pasando”.

Aún con pocos detalles sobre lo ocurrido, se ordenó la evacuación de todo el salón de baile, y varios cientos de invitados se dirigieron al vestíbulo del Hilton y salieron al frío. Se vio a los invitados abrazándose, haciendo llamadas, enviando mensajes de texto a amigos y familiares, y a sus agencias de noticias.

Posteriormente, el Servicio Secreto declaró que está investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de seguridad del evento.

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