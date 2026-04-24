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Control

Brasil prohíbe las apuestas digitales sin regulación

La medida, que incluye el bloque de Polymarket y más de 20 plataformas más, fue difundida por el Banco Central de Brasil.

Por Agencia NA
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El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, informó el viernes a la prensa en Brasilia que un total de 28 empresas fueron bloqueadas por ofrecer lo que el gobierno consideró “apuestas ilegales”.

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Durigan presentó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para proteger el ahorro de los brasileños y atender los crecientes niveles de endeudamiento de los hogares, un problema que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye en parte al juego en línea.

Daniele Cardoso, responsable del área de apuestas en el Ministerio de Hacienda, confirmó que Polymarket fue bloqueada. Kalshi, otro sitio popular, también parecía fuera de línea en Brasil, aunque Cardoso no confirmó si forma parte de las plataformas bloqueadas.

El viernes, el Consejo Monetario Nacional de Brasil emitió una resolución que prohíbe los mercados de predicción vinculados a elecciones y eventos deportivos. La norma vetó la oferta y negociación de derivados cuyos activos subyacentes se vinculan a eventos deportivos, juegos en línea y “eventos reales o virtuales de carácter político, electoral, social, cultural o de entretenimiento”.

La medida también prohíbe contratos basados en temas que no representen una referencia económica o financiera clara, según lo determine el regulador del mercado de valores de Brasil.

La principal bolsa del país, B3 SA, exploró incursionar en el creciente mercado de predicciones, el cual enfrenta escrutinio por posibles riesgos de uso de información privilegiada. La bolsa confirmó que lanzará seis nuevos contratos el 27 de abril vinculados al índice Ibovespa, al real brasileño y a Bitcoin, y evaluó ampliar su oferta para incluir contratos basados en eventos.

Entre las opciones se contemplaban productos ligados a elecciones. B3 solicitó una opinión legal sobre si la legislación brasileña permite contratos vinculados a resultados electorales.

Estos contratos podrían introducirse antes de las elecciones presidenciales de octubre, una contienda que se prevé cerrada entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro. Encuestas recientes muestran a ambos empatados en una eventual segunda vuelta.

Sin embargo, la nueva resolución del consejo prohíbe esa práctica. Al vetar derivados vinculados a eventos políticos y otros no financieros, las autoridades económicas adoptan una postura más cautelosa frente a los mercados de predicción, en un contexto de creciente interés global.

El consejo encomendó a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) emitir regulaciones adicionales y supervisar la implementación del nuevo marco.

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