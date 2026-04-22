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Quién es José Luis Haile, el argentino detenido por racismo en Brasil

El argentino detenido en Brasil, José Luis Haile, fue arrestado en Copacabana tras proferir insultos racistas a una cajera; la Guardia Municipal confirmó la detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un supermercado de Copacabana, en Río de Janeiro, se produjo un incidente que terminó con un argentino detenido en Brasil. Según la causa, José Luis Haile se impacientó por la demora en una caja y dirigió insultos racistas a la cajera, identificada como Samara Rodrigues de Lima, repitiendo la frase “negra puta” en al menos dos oportunidades.

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Detención por injuria racial tras insultos en supermercado de Copacabana

El episodio fue presenciado por otro ciudadano argentino que estaba en la fila y avisó a una patrulla de la Guardia Municipal; los agentes intervinieron y detuvieron a Haile. Según un comunicado oficial, “De acuerdo con la 12ª DP (Copacabana), un hombre fue conducido a la unidad por guardias municipales. Fue detenido en flagrancia por injuria racial”.

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La Guardia Municipal informó a La Nación que los efectivos lo escoltaron hasta la sede de la 12ª Comisaría de Policía Civil, donde quedó a disposición del expediente. El caso, que motivó la detención del argentino en Brasil, fue registrado en la unidad de Copacabana y se tramita como injuria racial, según los registros oficiales.

Perfil del argentino detenido y su actividad en redes sociales en Río

Según su perfil de Facebook, Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años y sería oriundo de La Plata. Hasta 2025 fue activo en redes; su última publicación pública del 11 de agosto mostraba un plato con pollo, arroz, fideos, zanahoria y batata. El 10 de agosto subió un video junto a un amigo llamado Juan.

En el video, que fue grabado en una vivienda de Río, se lo ve preparando un asado o “churrasco” y describiendo la vista del lugar, además de comentar que vivía allí en ese momento. En otras imágenes suele aparecer con la camiseta de la selección local, haciendo la V con los dedos, aunque también se define hincha de Boca Juniors.

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En varios clips y fotos se aprecia un tatuaje en el torso; además fuma y consume alcohol, sobre todo cerveza. En publicaciones se lo presenta como vendedor ambulante de “milho” (maíz) y suele trabajar en playas y barrios como Praia Vermelha y Copacabana. En redes se autodenomina “El Puma de Janeiro”.

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