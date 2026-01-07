Maduro y su mujer tenían visibles golpes en la cabeza cuando se presentaron ante el juez: el motivo

Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con heridas visibles. Imagen ilustrativa de AP

Funcionarios de la administración Trump informaron a los legisladores el lunes que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos tras golpearse la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, según dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, dijeron los funcionarios, según las fuentes. Operadores de la Delta Force los capturaron y les prestaron primeros auxilios después de que fueran extraídos del complejo, indicaron las fuentes.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, la fiscal general Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe informaron a los principales legisladores durante más de dos horas el lunes por la noche.

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con heridas visibles, y el abogado de Flores le dijo al juez que ella sufrió lesiones significativas durante su captura. Además, existe la creencia de que ella puede tener una fractura o hematomas severos en las costillas. Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en adelante.

Flores se tambaleó e inclinó la cabeza por momentos durante la audiencia y Maduro tuvo dificultades para sentarse y ponerse de pie en ciertos puntos, según los reporteros en la sala. Los bocetos de la sala del tribunal mostraron a Flores con vendajes en la cabeza.

Los funcionarios de la administración que informaron a los legisladores el lunes describieron la lesión en la cabeza de Flores como menor, dijeron fuentes a CNN.

CNN ha pedido comentarios a los abogados de Maduro y Flores sobre los últimos detalles de sus heridas.

Algunos operadores de la Delta Force también sufrieron heridas durante la operación como resultado de un gran tiroteo que estalló con una fuerza de reacción rápida cubana que estaba estacionada cerca del complejo de Maduro, dijeron los funcionarios de la administración.

Las tropas fueron alcanzadas por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.

FUENTE: Clarín con información de CNN