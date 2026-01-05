lunes 5 de enero 2026

Tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela

Este lunes, la Asamblea Nacional condenó la captura del líder izquierdista Maduro y expresó su respaldo a Rodríguez, tras el ataque militar estadounidense que causó conmoción en Caracas y la comunidad internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Delcy Rodríguez asumió el cargo de jefa de Estado de Venezuela durante una ceremonia en la Asamblea Nacional en Caracas, dos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a su predecesor, Nicolás Maduro, para enfrentar un juicio en Nueva York. Rodríguez, quien ocupaba la vicepresidencia, manifestó ante los legisladores que tomaba juramento “en nombre de todos los venezolanos”, y expresó su pesar por lo que calificó como “el secuestro de nuestros héroes, los rehenes en Estados Unidos”, refiriéndose a Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos acusados de cargos por narcotráfico junto a otros funcionarios venezolanos.

Nicolás Maduro, en el momento que era trasladado al Tribunal de Nueva York.
Audiencia de 30 minutos

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"
Repercusiones

La captura de Maduro llegó a las redes en San Juan: los posteos de una famosa abogada y un influencer

Los miembros del parlamento ofrecieron apoyo total a Rodríguez y ratificaron a su hermano, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea. Al inicio de la sesión, los diputados corearon “¡Vamos Nico!”, lema asociado a la campaña presidencial de Maduro rumbo a las elecciones de 2024, comicios que la oposición venezolana y decenas de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, catalogaron de fraudulentos.

El operativo estadounidense fue ordenado por el presidente Donald Trump y se ejecutó el sábado con ataques sobre la capital venezolana. Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos de narcotráfico.

El legislador Fernando Soto Rojas afirmó ante sus colegas: “El presidente de Estados Unidos, el señor Trump, pretende ser fiscal, juez y policía del mundo”. Añadió: “Nosotros decimos: no lo lograrán. Y desplegaremos toda nuestra solidaridad para que nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, regrese victorioso a Miraflores”, en alusión al palacio presidencial.

El Tribunal Supremo de Justicia decretó el sábado que Rodríguez asumiera la presidencia de manera provisional, decisión respaldada el domingo por las fuerzas armadas venezolanas. Con la reelección de Jorge Rodríguez como presidente del parlamento, ambos hermanos concentran el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país.

Jorge Rodríguez anunció ante la Asamblea que buscarán “todos los procedimientos, todas las plataformas y todas las vías para traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente”. Por su parte, Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex mandatario y también legislador, ofreció su respaldo a la presidenta interina: “Cuenta conmigo, cuenta con mi familia”, declaró durante su intervención, y aseguró que el país se encontraba “en buenas manos” hasta el “regreso” de sus padres.

La composición actual del parlamento resulta de las fraudulentas elecciones realizadas en mayo pasado, boicoteadas por gran parte de la oposición, lo que dejó 256 de los 286 escaños bajo control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados. Maduro Guerra afirmó que Venezuela “no pide privilegios ni concesiones; exige respeto... Queremos relaciones internacionales con todos, basadas en igualdad, respeto mutuo y cooperación, sin amenazas ni injerencias”.

Rodríguez, quien el sábado reiteró que Maduro sigue siendo el “único” presidente del país, planteó después una oferta de cooperación a Washington, que ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades venezolanas si estas cumplen con sus exigencias. Entretanto, Trump advirtió que Rodríguez podría enfrentar un destino peor que el de Maduro si no acata las demandas estadounidenses sobre reformas políticas y acceso al petróleo.

Fuente: Infobae

