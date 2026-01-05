lunes 5 de enero 2026

Audiencia de 30 minutos

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"

"Sigo siendo el presidente de mi país", dijo. Su esposa también se declaró inocente. Ambos llevaban ropa de prisión. Volverán a declarar el 17 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicolás Maduro, en el momento que era trasladado al Tribunal de Nueva York.

Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes al declarar por primera vez ante un juez federal de Nueva York acusado de narcotráfico. "Soy inocente, soy un hombre decente", dijo en una audiencia que duró 30 minutos. Volverá a declarar el 17 de marzo.

Nicolás Maduro entró al juzgado vestido con ropa de presidiario y estrechó la mano de sus abogados.

Llevaba una camisa naranja y una sobrecamisa azul, pantalones beige y zapatillas naranjas. También llevaba auriculares para poder escuchar la traducción.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar.

Al entrar el juez, el depuesto líder chavista se puso de pie en la audiencia y se le pidió que confirme su nombre en el tribunal.

Maduro respondió confirmando su nombre.

En sus primeras palabras públicas desde que fue trasladado a Estados Unidos, Maduro declaró ante el tribunal que es el presidente de Venezuela y que fue capturado en su casa en Caracas.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", continuó y volvió a tomar asiento.

Cilia Flores también se declara inocente

La atención en el tribunal se centró luego en la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a quien se le pidió que se ponga de pie y confirme su nombre.

"Sí, soy Cilia Flores Maduro, soy la primera dama de Venezuela", declaró ante el tribunal.

Flores también se declaró inocente de los cargos y añadió que es "completamente inocente".

El juez les informó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores que tienen derecho a consultar con funcionarios consulares.

Le preguntó si entendieron su afirmación. "Sí, lo entendemos y nos gustaría que se realice una visita consular", respondió Maduro.

El juez confirmó que se organizará.

Mientras el fiscal y el juez hablaban en el tribunal, Maduro se movía en su asiento y se inclinaba para revisar los documentos que tenía su abogado.

Próxima audiencia el 17 de marzo

Se ha ordenado a Nicolás Maduro que comparezca a su próxima audiencia judicial el 17 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Nueva York.

Mientras se discutía una fecha adecuada, el abogado defensor de Maduro destacó "problemas con la legalidad del secuestro militar".

También afirmó que existen algunos problemas de salud y solicitó un formulario que pueda completarse "para que reciba la atención médica adecuada durante su detención".

El abogado defensor de Cilia Flores también afirmó que ella tiene algunos problemas de salud.

"Tiene hematomas graves en una costilla y necesitará la atención adecuada", declara Mark Donnelly.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, hablaron en español y sus palabras fueron traducidas.

Una audiencia de 30 minutos

Nicolás Maduro y su esposa abandonaron la sala tras la audiencia, que duró unos 30 minutos.

El abogado defensor de Maduro se inclinó para hablar con él mientras recogía sus documentos.

Maduro se detuvo y se giró hacia la galería antes de ser escoltado fuera de la sala junto con su esposa.

FUENTE: Clarín

