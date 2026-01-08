Quién es el polémico personaje que compartirá cárcel con Nicolás Maduro en Nueva York

Después de lo que fue la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, en un gran operativo de las fuerzas de Estados Unidos para capturar y extraer del país al mandatario, que este lunes ya fue juzgado en Nueva York y que actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés). La reconocida cárcel sumó la presencia del rapero 6ix9ine.

Daniel Hernandez, por su nombre, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, es un rapero estadounidense de origen mexicano y puertorriqueño. En 2018 fue detenido tras ser acusado de integrar una banda delictiva. Aunque después de su arresto se declaró culpable y colaboró como testigo, por lo que solo estuvo unos meses en la cárcel. Ahora volvió a ser sentenciado a 3 meses de prisión federal después de violar su libertad condicional.

Por lo que ahora, en el centro de detención que alberga a Nicolás Maduro, exmandatario venezolano, este reconocido centro de detención federal también alberga a criminales como Luigi Mangione. El joven de 27 años, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, una reconocida empresa de servicios de salud. También estará el rapeo estadounidense, que se entregó en estos últimos días.

image

Los otros reconocidos delincuentes que pasaron por este centro de detención en Nueva York

De esta manera, el Metropolitan Detention Center de Nueva York se consolida como uno de los centros de detención federales más emblemáticos de Estados Unidos, al albergar a figuras como Nicolás Maduro, el rapero Tekashi 6ix9ine, así como históricos líderes del narcotráfico como Ismael "El Mayo" Zambada (cofundador del Cartel de Sinaloa), Rafael Caro Quintero (uno de los ex jefes del ya extinto Cartel de Guadalajara) y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A esta lista también se suman otros detenidos de alto impacto público, como Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, la ex pareja del empresario Jeffrey Epstein y el rapero Sean Diddy Combs, mientras que en el pasado también estuvieron alojados miembros de Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Así, el MDC continúa consolidando su reputación como uno de los centros penitenciarios más vigilados y controvertidos del sistema judicial estadounidense.