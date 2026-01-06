miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caracas

Diosdado Cabello aseguró que el chavismo logrará "regresar" a Nicolás Maduro

El Ministro de Interior venezolano afirmó que la detención del exmandatario en Estados Unidos no debilita al proyecto bolivariano y aseguró que el chavismo logrará su regreso, mientras avanza el proceso judicial en Nueva York y crece la tensión política entre Caracas y Washington.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el chavismo conseguirá el regreso de Nicolás Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos por una causa vinculada al narcotráfico. También rechazó que su arresto signifique un quiebre para el proyecto político bolivariano.

Lee además
para delcy rodriguez, no hay agente externo que gobierne venezuela
Declaraciones

Para Delcy Rodríguez, "no hay agente externo" que gobierne Venezuela
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Decisión

Trump confirmó que Venezuela entregará hasta 50.000.000 de barriles de petróleo a Estados Unidos

Durante un discurso público, Cabello minimizó el impacto de la captura del exmandatario y sostuvo que el movimiento chavista mantiene su fortaleza. Según expresó, quienes creen que la Revolución Bolivariana se derrumbará por la detención de Maduro “desconocen al pueblo venezolano”.

Maduro fue detenido en el marco de un operativo encabezado por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano y posteriormente trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, también imputada en la misma causa. Tras su primera comparecencia ante la Justicia federal, el exjefe de Estado se declaró “no culpable” y reafirmó que continúa siendo el presidente legítimo del país. El juez Alvin Hellerstein ordenó que permanezca detenido y fijó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo.

En otro tramo de su mensaje, Cabello apeló a la figura de Hugo Chávez para reforzar el discurso de resistencia del chavismo y trazó una comparación directa con la situación actual. Aseguró que, a diferencia del fallecido líder bolivariano, Maduro sí podrá volver, una frase que volvió a poner en debate versiones sobre la muerte de Chávez, ocurrida en 2013 tras una enfermedad oncológica, aunque esas hipótesis nunca fueron probadas ni reconocidas oficialmente por el Estado venezolano.

Las declaraciones del funcionario chavista se conocieron en paralelo a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien defendió públicamente el operativo militar en Venezuela. El mandatario norteamericano calificó la intervención como un éxito estratégico y afirmó que, tras la detención de Maduro, se avanzará en el cierre de un presunto “centro de torturas” en Caracas.

Trump destacó el accionar de las fuerzas estadounidenses, aseguró que no hubo bajas propias y sostuvo que la operación expuso la debilidad del gobierno chavista. Además, acusó a Maduro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y lo responsabilizó por prácticas represivas, entre ellas la existencia de espacios destinados a la tortura.

El presidente estadounidense también cuestionó las manifestaciones de apoyo al líder detenido y afirmó que muchas de ellas habrían sido organizadas y financiadas por el propio régimen. Según sostuvo, se trató de protestas armadas artificialmente, sin respaldo genuino de la población.

Temas
Seguí leyendo

Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro

Preocupación en un punto turístico muy visitado por sanjuaninos por megaestafas en el alquiler de departamentos

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

Conflicto por Groenlandia: las mayores potencias militares de Europa se unen contra las amenazas de Trump

Para la ONU la operación de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

Disparos contra drones cerca del Palacio de Miraflores sacudieron la noche en Caracas

Aseguraron que ascendió a 80 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. a Venezuela

Venezuela: tiroteos y violentos enfrentamientos cerca del Palacio de Miraflores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
En Chile

Preocupación en un punto turístico muy visitado por sanjuaninos por megaestafas en el alquiler de departamentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Te Puede Interesar

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos
Radiografía

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Por Florencia García
¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan
Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente
Dolor

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente