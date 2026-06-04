Capítulo XLII de "Historias del Crimen" en Spotify: la noche en que un policía ejecutó a un estudiante en la Plaza de la Joroba

Ricardo Caballero tenía apenas 28 años cuando una noche de lluvia terminó asesinado en los baños de la Plaza de la Joroba. Durante años, algunos intentaron instalar que había sido un accidente. Otros hablaron de un exceso policial. Pero la Justicia llegó a una conclusión diferente: el agente Orlando Miguel González disparó sin justificación y fue condenado por homicidio.

Historias del Crimen Una mujer maltratada, un marido violento y un cuñado que se llenó las manos de sangre en Villa del Carril

Podcast de Tiempo Capítulo XLI de "Historias del crimen" en Spotify: la "Yiya" Murano sanjuanina que envenenó a su hermano por dinero

También quedó al descubierto el intento de encubrimiento que incluyó pruebas plantadas , versiones falsas y maniobras para presentar a la víctima como un supuesto subversivo.

Nada de eso alcanzó para borrar la verdad.

0603.MP3

Lo último que se supo de Ricardo fue que sus restos fueron trasladados meses después de su muerte al departamento Iglesia, la tierra que lo vio nacer.Allí descansa desde entonces.

Su asesinato se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la violencia y la impunidad que marcaron los años de la dictadura en San Juan.

Y casi medio siglo después, aquella madrugada de enero de 1977 sigue siendo una herida abierta para su familia y un recuerdo imborrable de una época en la que nadie estaba completamente a salvo.

Embed

Esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, Agostina Montaño y Adrián Caravajal.