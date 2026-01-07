miércoles 7 de enero 2026

Tensión en aumento

Fuerzas de Estados Unidos capturan un petrolero con bandera rusa en el Atlántico

El operativo se produce pocas horas después de que se informara que Moscú mandó al menos un submarino para escoltar al barco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estados Unidos abordó y tomó el control de un petrolero ruso en el Atlántico.

Estados Unidos abordó y tomó el control de un petrolero ruso en el Atlántico.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo el miércoles una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

Según un funcionario norteamericano en declaraciones a la AP, las fuerzas de Estados Unidos abordaron el buque Bella 1. La guardia Costera informó además que no encontró resistencia en la captura del buque.

La operación se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

RT ya había difundido un video tomado desde el puente del Bella 1 que mostraba cómo un barco de la Guardia Costera perseguía al petrolero en medio de la niebla.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

Según informa CNN, Estados Unidos lanzó la operación para incautar el petrolero vinculado a Venezuela y a Moscú este miércoles, tras rastrearlo a través del Atlántico.

El Bella 1 fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por operar dentro de una “flota en la sombra” de buques que transportan petróleo ilícito.

La noticia de la operación fue reportada primero por Reuters, que citó a dos fuentes diciendo que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército de los Estados Unidos.

La Guardia Costera de los Estados Unidos intentó incautar el petrolero el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.

Estados Unidos continuó persiguiendo al buque mientras este se dirigía hacia el noreste, y se desplegaron aviones de vigilancia estadounidenses P-8 desde la base de la RAF Mildenhall en Suffolk, Inglaterra, para vigilar el petrolero durante días antes de su incautación, mientras avanzaba hacia el norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según datos de vuelo de fuentes abiertas.

En algún momento durante la persecución, la tripulación del petrolero pintó una bandera rusa en su casco, afirmando que navegaba bajo protección rusa.

Poco después, el buque apareció en el registro oficial de barcos de Rusia con un nuevo nombre: el Marinera. Rusia presentó una solicitud diplomática formal el mes pasado exigiendo que Estados Unidos dejara de perseguir al navío.

Al reclamar el estatus ruso, los aspectos legales de la incautación del petrolero podrían volverse más complicados, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la administración Trump no ha reconocido ese estatus y considera que el buque no tiene nacionalidad.

Estados Unidos despliega activos militares en el Reino Unido

Estados Unidos re-posicionó activos militares en el Reino Unido antes de incautar el petrolero, según informó CNN.

Al menos 12 C-17 estadounidenses aterrizaron en las bases aéreas de Fairford y Lakenheath entre el 3 y el 5 de enero, muchos de ellos procedentes de aeródromos estadounidenses.

Los V-22 Osprey también estuvieron activos en el Reino Unido durante los últimos días, y los datos de vuelo parecen indicar que realizan misiones de entrenamiento en el este del país desde la base aérea de Fairford. Además, el domingo se avistó la llegada de dos helicópteros de combate AC-130 a la base de Mildenhall en el Reino Unido.

La última vez que Estados Unidos utilizó Fuerzas de Operaciones Especiales y activos para ayudar a interceptar un petrolero sancionado fue el 11 de diciembre, cuando apoyó una operación de la Guardia Costera estadounidense cerca de la costa de Venezuela para incautar el Skipper, un gran buque de carga de crudo que enarbolaba falsamente la bandera de Guyana.

FUENTE: Clarín con información de Associated Press y CNN

