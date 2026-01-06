martes 6 de enero 2026

Preocupación en un punto turístico muy visitado por sanjuaninos por megaestafas en el alquiler de departamentos

Más de 200 familias argentinas fueron víctimas de una estafa millonaria en Reñaca, Viña del Mar, tras alquilar departamentos a través de una web falsa. El engaño generó alarma entre los sanjuaninos, que suelen elegir ese balneario chileno como destino de vacaciones de verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un grave caso de estafa encendió las alarmas entre los turistas argentinos que eligen la costa chilena para vacacionar, especialmente en Reñaca, uno de los balnearios más concurridos de Viña del Mar y habitual destino de sanjuaninos durante el verano.

Alrededor de 200 familias argentinas habrían sido víctimas de una megaestafa vinculada al alquiler de departamentos en un supuesto apart hotel denominado “Holiday Reñaca”. Según se conoció, los damnificados realizaron pagos anticipados -en algunos casos superiores al millón de pesos- por alojamientos que, si bien existían, nunca fueron ofrecidos por quien recibió el dinero.

Las ofertas, que resultaban llamativamente económicas, se difundían a través de una página web falsa que redirigía a plataformas de reservas conocidas y utilizaba correos electrónicos con dominio empresarial, lo que generó confianza entre los turistas. Muchos realizaron las operaciones con meses de anticipación, convencidos de estar contratando un servicio legítimo.

El engaño quedó al descubierto cuando las familias llegaron al lugar y se encontraron con que no había reservas a su nombre. “Ahí entendimos que era una estafa. La impotencia es total, porque uno confía en hacer todo con tiempo y termina cayendo en esto”, relató uno de los afectados en medios chilenos.

Entre los casos, se repiten historias similares: pagos adelantados, supuestos descuentos y la ausencia total de confirmaciones formales. Incluso, algunos nunca recibieron respuesta tras transferir el dinero.

El verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que fue víctima de una suplantación de identidad. Según detalló, el estafador utilizó su nombre, fotografías de sus propiedades y hasta referencias reales para concretar el fraude. “Los turistas creyeron que estaban tratando conmigo”, explicó, y aseguró que la maniobra se repite desde hace tiempo.

Una agente inmobiliaria argentina que colaboró con los damnificados estimó que el número de familias afectadas supera las 200, muchas de las cuales debieron buscar alojamiento de urgencia en plena temporada alta.

Sin embargo, lo que generó mayor indignación fue el cierre de la página web falsa acompañado por un insólito mensaje del estafador. En una publicación final, pidió disculpas, reconoció el daño causado y citó un salmo bíblico antes de desaparecer sin dejar rastros.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso lamentaron lo ocurrido y reiteraron la importancia de contratar únicamente alojamientos registrados y habilitados oficialmente. Recomendaron verificar que los establecimientos figuren en el Registro Nacional de Servicios Turísticos del Sernatur, como forma de evitar este tipo de engaños.

