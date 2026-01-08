Para Trump, "sólo el ‍tiempo dirá" cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá supervisión sobre Venezuela

Donald Trump volvió a referirse al control de Estados Unidos sobre Venezuela.

Durante una entrevista ofrecida en las últimas horas, el presidente Donald Trump aseguró que "solo el ‍tiempo dirá" cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre Venezuela, a la vez que remarcó que la reconstruirán “de una forma muy rentable”.

"Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo", dijo Trump en diálogo con el diario estadounidense The New York Times a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, añadió: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

"Solo el tiempo lo dirá", dijo al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar.

Además, al hablar del gobierno interino del país llevado a cabo por Delcy Rodríguez, dijo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario".

Las declaraciones de Trump fueron brindadas horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Al mismo tiempo, Trump había indicado en un mensaje publicado en su red social Truth Social, que Caracas usaría el dinero obtenido de la venta de petróleo para adquirir productos “Made in USA”, entre los que mencionó productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos industriales. Esos bienes, aseguró, incluirían insumos destinados a mejorar la red eléctrica y la infraestructura energética de Venezuela.

“El anuncio refleja que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio”, sostuvo el mandatario, al tiempo que definió la decisión como “una elección acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

*Con información de NA