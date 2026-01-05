lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presidencia interna

Delcy Rodríguez llamó a EE.UU. a "trabajar en una agenda de cooperación" y no pidió la liberación de Maduro

La funcionaria convocó al diálogo y la paz, sin referencias explícitas a la situación del líder chavista, antes de asumir este lunes la presidencia de Venezuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la advertencia de Trump, la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, se mostró abierta a cooperar con EE.UU.

Tras la advertencia de Trump, la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, se mostró abierta a cooperar con EE.UU.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, convocó al gobierno de Estados Unidos a avanzar en una agenda de cooperación bilateral, apenas un día después de que Nicolás Maduro fuera detenido en un operativo llevado a cabo por Washington, en medio de una fuerte escalada de tensión política. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que mantiene comunicación con la dirigente chavista y vinculó el porvenir de Venezuela al control de sus recursos naturales.

Lee además
juicio a maduro: quien es alvin hellerstein, el juez de 92 anos que estara a cargo del proceso en nueva york
Un rol clave

Juicio a Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York
todo un misterio: cuantas personas murieron en el operativo militar de estados unidos en venezuela
Captura de Nicolás Maduro

Todo un misterio: cuántas personas murieron en el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

En un comunicado difundido a través de redes sociales y firmado en carácter de presidenta encargada, Rodríguez expresó: “Extendemos una invitación al gobierno de los EE.UU. para trabajar de manera conjunta en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, dentro del marco del derecho internacional”. En ningún momento del texto solicitó la liberación de Maduro, quien fue capturado el sábado y trasladado fuera del territorio venezolano.

El mensaje se dio a conocer el domingo por la noche, tras la realización de un Consejo de Ministros encabezado por Rodríguez, del que participaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según mostraron imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

image

En su declaración, la funcionaria ratificó el compromiso del país con la paz y la convivencia pacífica, y sostuvo que Venezuela busca desarrollarse sin presiones externas, en un clima de respeto y cooperación internacional. Al dirigirse directamente a Trump, señaló que los pueblos y la región necesitan diálogo y no confrontación, y subrayó que esa ha sido la postura de Maduro y del chavismo en esta coyuntura.

Trump eleva el tono y reclama “acceso total”

Las palabras de Rodríguez coincidieron con declaraciones de Donald Trump, quien exigió a la dirigente “acceso total” a Venezuela, en alusión al petróleo y otros recursos estratégicos, y confirmó que su gobierno analiza reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Según explicó, ese acceso sería necesario para impulsar la reconstrucción del país, incluyendo obras de infraestructura como carreteras y puentes.

“Estamos a cargo”, sostuvo Trump, quien reiteró que Venezuela será administrada por un equipo alineado con Estados Unidos para asegurar una transición política. En una entrevista con la revista The Atlantic, el mandatario advirtió además que, si Rodríguez “no actúa correctamente”, podría enfrentar un destino “peor” que el de Maduro.

Por su parte, Rodríguez manifestó su deseo de que Venezuela se convierta en una “gran potencia” y volvió a enfatizar el derecho del país a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a decidir su futuro, en un contexto regional atravesado por la incertidumbre y la reconfiguración del poder tras la captura del líder chavista.

* Con información de TN

Temas
Seguí leyendo

Habló el hijo de Nicolás Maduro: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Nicolás Maduro y Cilia Flores declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

El chavismo realiza una marcha en Caracas para pedir la liberación de Nicolás Maduro

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: "Trump volvió a cruzar un límite"

EE.UU. dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"

Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la cárcel de Brooklyn donde fue recluido Nicolás Maduro

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicolas maduro es trasladado a un tribunal federal en nueva york
En la madrugada del sábado

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra
Saturado de turistas

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

Te Puede Interesar

Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.
Angustia

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York
En la madrugada del sábado

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

El Hospital César Aguilar de Caucete fue uno de los centros cuya infraestructra fue mejorada.
Balance

Los cinco hospitales del interior sanjuanino cuyos edificios "revivieron" en 2025

Imagen ilustrativa 
Violencia

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente