Delcy Rodríguez llamó a EE.UU. a "trabajar en una agenda de cooperación" y no pidió la liberación de Maduro

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, convocó al gobierno de Estados Unidos a avanzar en una agenda de cooperación bilateral, apenas un día después de que Nicolás Maduro fuera detenido en un operativo llevado a cabo por Washington, en medio de una fuerte escalada de tensión política. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que mantiene comunicación con la dirigente chavista y vinculó el porvenir de Venezuela al control de sus recursos naturales.

En un comunicado difundido a través de redes sociales y firmado en carácter de presidenta encargada, Rodríguez expresó: “Extendemos una invitación al gobierno de los EE.UU. para trabajar de manera conjunta en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, dentro del marco del derecho internacional”. En ningún momento del texto solicitó la liberación de Maduro, quien fue capturado el sábado y trasladado fuera del territorio venezolano.

El mensaje se dio a conocer el domingo por la noche, tras la realización de un Consejo de Ministros encabezado por Rodríguez, del que participaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según mostraron imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

En su declaración, la funcionaria ratificó el compromiso del país con la paz y la convivencia pacífica, y sostuvo que Venezuela busca desarrollarse sin presiones externas, en un clima de respeto y cooperación internacional. Al dirigirse directamente a Trump, señaló que los pueblos y la región necesitan diálogo y no confrontación, y subrayó que esa ha sido la postura de Maduro y del chavismo en esta coyuntura.

Trump eleva el tono y reclama “acceso total”

Las palabras de Rodríguez coincidieron con declaraciones de Donald Trump, quien exigió a la dirigente “acceso total” a Venezuela, en alusión al petróleo y otros recursos estratégicos, y confirmó que su gobierno analiza reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Según explicó, ese acceso sería necesario para impulsar la reconstrucción del país, incluyendo obras de infraestructura como carreteras y puentes.

“Estamos a cargo”, sostuvo Trump, quien reiteró que Venezuela será administrada por un equipo alineado con Estados Unidos para asegurar una transición política. En una entrevista con la revista The Atlantic, el mandatario advirtió además que, si Rodríguez “no actúa correctamente”, podría enfrentar un destino “peor” que el de Maduro.

Por su parte, Rodríguez manifestó su deseo de que Venezuela se convierta en una “gran potencia” y volvió a enfatizar el derecho del país a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a decidir su futuro, en un contexto regional atravesado por la incertidumbre y la reconfiguración del poder tras la captura del líder chavista.

