La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto

Mina de oro Veladero en San Juan. La minería alcanzó en 2025 su mayor participación histórica en las exportaciones argentinas, con San Juan entre las provincias donde el sector define el perfil productivo.

La minería argentina cerró 2025 con cifras históricas y se consolidó como uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país. De acuerdo a un informe conjunto entre la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones del sector se ubicaron entre los 5.900 y 6.000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento interanual del 27%.

Nuevos datos nacionales San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería

Así, el 2025 fue el quinto año consecutivo de crecimiento de exportación, pero, además, llevó a la minería a un nivel del que no existen registros anteriores: en 2025 explicó el 6,9% del total de las exportaciones argentinas, la participación más alta de su historia. Este dato fue destaco por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en sus redes sociales.

image

San Juan, en el corazón del mapa minero

Dentro de este escenario, San Juan aparece como uno de los actores centrales. Junto con Catamarca, Santa Cruz y Jujuy, integra el grupo de provincias donde la minería representa más del 80% del comercio exterior, lo que da cuenta de su peso estructural en las economías regionales.

A nivel nacional, el oro y la plata explican el 81% de la producción minera exportada, un dato que se refleja especialmente en provincias con operaciones maduras, entre ellas San Juan, que tiene a la mina de oro Veladero en producción desde hace dos décadas.

Un sector con dinámicas desiguales

El informe destaca sin embargo que el récord alcanzado convive con realidades productivas diferentes dentro del sector. Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones de oro y plata está impulsado principalmente por precios internacionales en máximos históricos, ya que los volúmenes físicos de exportación vienen en baja desde el año 2019, debido a la madurez de los yacimientos.

La propia mina sanjuanina Veladero es un ejemplo de esto: tras alcanzar su madurez, esta en una etapa de producción en declive luego de 20 años activa.

El litio, en cambio, exhibe una expansión productiva significativa, con estimaciones de entre 100.000 y 110.000 toneladas y un crecimiento interanual de entre 35% y 45%, aunque su impacto en valores exportados se ve atenuado por la caída de los precios internacionales.

En términos de balanza externa, la minería se confirma -junto con el complejo agroexportador- como uno de los pocos sectores que aportan dólares netos al país: por cada dólar que demanda para importar, genera alrededor de nueve dólares en exportaciones, destacó el documento.

image

Inversiones y perspectivas a largo plazo

De cara al futuro, el desarrollo del cobre y el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aparecen como factores clave. Actualmente, la minería concentra cerca del 65% de las solicitudes presentadas bajo este esquema, y el 73% de esos proyectos corresponden a iniciativas cupríferas.

En ese marco, provincias como San Juan que ya cuenta con varios proyectos cupríferos que han obtenido el RIGI, vuelven a quedar en el centro de las expectativas de inversión y expansión, en un contexto donde la minería no solo bate récords, sino que es pilar fundamental de las exportaciones argentinas.