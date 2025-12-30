martes 30 de diciembre 2025

El examen mental confirmó que el abogado Oscar Adárvez está cuerdo: el juicio en su contra arranca en febrero

En la audiencia que se realizó este martes, el fiscal Fernando Bonomo dio a conocer que el letrado penalista es imputable tras el insólito pedido de la última audiencia. Como así también dio a conocer la acusación en contra de Adárvez, que volvió a autodefenderse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adarvez
El fiscal de la causa, Fernando Bonomo, no se opuso a esta junta. La misma se desarrolló y este 30 de diciembre fueron dados a conocer los resultados. Esta determinó que Oscar Adárvez era una persona totalmente cuerda y que era imputable.

Dado a conocer ese detalle -no menor- en la audiencia presidida por el juez Ricardo Grossi, el MPF dio a conocer la acusación formal contra el letrado y en su exposición dijo que la pretensión punitiva de la Fiscalía será de tres años de prisión condicional.

Fiscal Fernando Bonomo

Fiscal Fernando Bonomo

En la jornada de este martes 30 de diciembre solo se realizó la acusación formal contra Oscar Adárvez y el inicio del debate quedó pactado para que comience el 26 de febrero. Cabe destacar que durante todo enero rige la Feria Judicial y no hay actividad en la Justicia, salvo causas urgentes.

La solicitud de Adárvez el pasado 3 de diciembre sorprendió a todos en el recinto, pero la ley confirma que tiene los medios para solicitarlo. Por tal razón, el fiscal Bonomo no se opuso a tal petición y el juez Ricardo Grossi dio lugar al pedido. Fue una situación muy inusual en la Justicia, ya que él, siendo su propio abogado, solicitó la junta argumentando que no estaría en condiciones.

El caso por el que empezará a ser juzgado el abogado Oscar Adárvez

El abogado, de 81 años, está imputado por el delito de portación de arma de fuego. Las pruebas contra él son muchas y la principal es cuando la cámara del CISEM lo capta con el arma. Cabe destacar que al letrado lo encontraron con un revólver calibre .38 en su mano, hecho ocurrido el pasado abril de 2025.

Según la acusación de la Fiscalía, Adárvez fue avisado de que estaban robando en su estudio jurídico ubicado en la intersección de Avenida Alem e Ignacio de la Roza. La policía también fue a este lugar y entrevistó al letrado. En un momento, desde la sala de monitoreo (CISEM) informaron que Oscar Adárvez portaba un arma de fuego en su cintura. Los efectivos le solicitaron que exhibiera el arma y este la mostró.

Adárvez en aquella ocasión quedó preso y le dictaron prisión domiciliaria. A los días se realizó la audiencia de presentación en Flagrancia y tuvo como resultado que el caso pasara a juicio (audiencia de finalización) y le dieron la libertad.

