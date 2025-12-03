miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Se trata de Oscar Adárvez, quien fue su propio defensor y, en un acto que sorprendió a las partes, pidió una Junta Médica para determinar si es inimputable o no. Las imágenes de una cámara del CISEM lo comprometen y lo muestran portando un revólver.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10
1

Después de que se conociera el insólito pedido que hizo ante la Justicia, trascendió el video que lo compromete. Se trata de una filmación de las cámaras del CISEM que muestra cómo el abogado sanjuanino Oscar Adárvez, de 81 años, manipulaba un arma de fuego que, según la investigación, no estaba autorizada para ser portada.

Lee además
insolito momento en flagrancia: el abogado atrapado con un arma pide para si mismo un examen mental
De no creer

Insólito momento en Flagrancia: el abogado atrapado con un arma pide para sí mismo un examen mental
un micro que salia de salta e iba a pasar por san juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Esa grabación, que muestra al letrado sosteniendo un revólver calibre 38, es uno de los elementos que motivaron su detención en abril de 2025 y el inicio de una causa por portación ilegal, que se encuentra próxima al inicio del juicio. Sin embargo, el requerimiento del penalista puso freno de mano a la marcha del proceso.

Embed - Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Es que el debate por este delito debía comenzar este miércoles, pero Adárvez, que ejerce como su propio defensor, solicitó la conformación de una Junta Médica interdisciplinaria para evaluar si es imputable o no y, por lo tanto, si puede continuar siendo sometido al proceso penal.

La petición generó sorpresa en el recinto, pero la normativa vigente le permite al imputado requerir este tipo de estudios. Por ello, el fiscal Fernando Bonomo no se opuso y el juez Ricardo Grossi autorizó la medida.

La Junta Médica estará integrada por un psicólogo, un psiquiatra y una asistente social, quienes evaluarán el estado psicológico del abogado y deberán informar si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio. Se trata de una situación inusual en el ámbito judicial, ya que fue el propio imputado quien, en su rol de defensor, argumentó no estar en condiciones de continuar.

1

Las imágenes que ven la luz de lo público lo muestran en plena acción, cuando -avisado sobre el robo en su estudio jurídico- acude al lugar con el revólver e ingresa al sitio de manera intempestiva. No obstante, al no hallar a ningún intruso, sale del mismo y guarda el arma en su espalda, a la altura de su cintura.

Según la acusación fiscal, el hecho que dio origen a la causa ocurrió cuando personal policial descubre el arma que llevaba. En inmediaciones del estudio, ubicado en Avenida Alem e Ignacio de la Roza, fue entrevistado por los uniformados que luego fueron alertados por el CISEM sobre la presencia de un arma. Ante el requerimiento oficial, Adárvez exhibió el arma que tenía en su poder.

De acuerdo con los investigadores, el letrado no contaba con la documentación necesaria para la portación del arma de fuego. Tras ese episodio, quedó detenido y posteriormente se le dictó prisión domiciliaria. Días más tarde, durante la audiencia de presentación en Flagrancia, se resolvió elevar el caso a juicio y se le concedió la libertad mientras avanzaba el proceso.

Mientras tanto, el juicio quedó en pausa y ahora espera la determinación de la Junta Médica solicitada por el propio Adárvez, un paso que definirá si el proceso continúa o si el estado del imputado obliga a un cambio de rumbo judicial.

Temas
Seguí leyendo

Santa Lucía: perdió el control en una curva y terminó dado vuelta

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Revuelo en Rivadavia tras un espectacular vuelco

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jueces, abogados y policias de tribunales, testigos de una brutal agresion de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado video
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje profundo y justo
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional