Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

El fuerte olor que emanaba de algunos bultos en la bodega de un micro que salió de Salta fue lo que llamó la atención al personal de Gendarmería Nacional. Fue en la Ruta Nacional 38, a la altura del ingreso a San Fernando del Valle de Catamarca.

El transporte de pasajeros de larga distancia había salido del Norte, pasaba por Catamarca y luego por San Juan para finalizar su viaje en Mendoza, pero no pudo llegar a destino porque los canes de Gendarmería detectaron la marihuana en la bodega y pudieron decomisarla.

Se trataba de 60 paquetes de marihuana prensada que sumaba un total de 65 kilos. La droga estaba escondida en mochilas de niños para despistar a las fuerzas de seguridad. Como resultado, tres mujeres quedaron detenidos y a disposición del Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca. image

Compartí esta nota en redes sociales:







