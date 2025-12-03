miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Familias de varias escuelas mendocinas denunciaron al empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales por presuntas estafas en fiestas de egresados. Reclaman un perjuicio estimado en $24 millones, difundieron fotos y videos del escaso catering y llegaron hasta su supuesta vivienda para exigir respuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanjuanino acusado estafa mendoza egresados

En los últimos días se multiplicaron en redes sociales publicaciones de familias y alumnos que acusan al empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales, titular de “OK Eventos”, de haber cobrado servicios de catering y organización de fiestas en Mendoza -por un total que los damnificados estiman en $24.000.000- y no haberlos prestado. En varias publicaciones se compartieron fotos del pobre suministro de alimentos (pizzas, unos pocos kilos de asado y chorizos) y un video en la supuesta casa del empresario donde se ve a alumnos y padres reclamando por la devolución o explicaciones.

Lee además
Así estaba el salón cuando los egresados llegaron a su fiesta. A la derecha, el empresario sanjuanino señalado.
Increíble

Un empresario sanjuanino fue acusado de estafa en Mendoza: dejó a egresados sin su fiesta
despiden los restos de la sanjuanina que murio tras volcar en mendoza
Dolor

Despiden los restos de la sanjuanina que murió tras volcar en Mendoza

Desde la aparición del primer reclamo, los afectados comenzaron a difundir pruebas en redes sociales. Hubo fotografías del catering insuficiente -“5 kg de asado, ocho chorizos, un par de empanadas y pocas pizzas” según uno de los relatos- y videos donde se observa a jóvenes y adultos golpeando puertas y reclamando en una vivienda atribuida a Morales. Varios denunciantes señalaron que las publicaciones fueron borradas o que el perfil del empresario bloqueó a quienes lo cuestionaron, situación que, aseguraron, contribuyó a la difusión masiva de los reclamos por otras vías.

image
image

Las familias agrupadas en distintos cursos sostienen que contrataron un paquete integral (salón, catering, DJ y servicios adicionales) que fue abonado anticipadamente. El monto acumulado que representan los padres de varias escuelas alcanza la estimación de $24.000.000, suma que agrupa pagos por múltiples celebraciones que, según los denunciantes, no se concretaron o se realizaron con servicios mínimos y de mala calidad.

Una de las denuncias fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza por hechos ocurridos el 29 de noviembre, a las 21:30, en el salón Casa Balear, en Guaymallén. La presentación, registrada el 1 de diciembre, detalla que al llegar al lugar los asistentes encontraron el salón vacío. No había catering, no había DJ ni montaje, pese a haber sido contratado y pagado. El encargado del salón declaró que el alquiler del salón estaba abonado, pero que no era responsable por los servicios contratados a terceros.

image

“Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia. “Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia.

Video en la supuesta casa del empresario y actuación policial

Familias y alumnos se presentaron en la dirección que, según señalan en redes, corresponde a una vivienda vinculada con Morales. En registros audiovisuales se ve a grupos reclamando y exigiendo explicaciones. En uno de los episodios relatados por testigos, un vecino o propietario del inmueble confirmó tener mensajes enviados por el empresario, pero al ser requeridos ante la Policía esos mensajes ya no estaban disponibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996293018802880604&partner=&hide_thread=false

La investigación cuenta con al menos cinco denuncias formales según fuentes judiciales; la causa fue asignada a la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La fiscalía pidió a todos los afectados que formalicen sus denuncias para consolidar la información.

Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes. Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes.

Presunta operatoria y uso de perfiles en redes

Los denunciantes sostienen que Morales operaría con dos perfiles de Facebook, uno con referencias a Mendoza y otro a San Juan, y que ante las publicaciones críticas eliminaba comentarios y bloqueaba usuarios. Esa práctica, según padres, permitió que se repitieran contrataciones por confianza previa, porque no todos los reclamos quedaron visibles en un mismo hilo o plataforma.

Temas
Seguí leyendo

Grabaron a la pareja sanjuanina haciendo maniobras peligrosas antes de protagonizar el vuelco fatal en Mendoza

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Revuelo en Rivadavia tras un espectacular vuelco

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jueces, abogados y policias de tribunales, testigos de una brutal agresion de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana
Imágenes

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

Te Puede Interesar

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! Cefe y su terrorífico prontuario
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! "Cefe" y su terrorífico prontuario

Ley de glaciares, eje de un debate que vuelve a tomar fuerza en el Congreso y define el futuro de la minería en provincias como San Juan.
Acuerdo federal

Ley de Glaciares bajo la lupa: cómo es el procedimiento que empuja San Juan para destrabar la minería

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados
Investigación

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos