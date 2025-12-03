Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

En los últimos días se multiplicaron en redes sociales publicaciones de familias y alumnos que acusan al empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales, titular de “OK Eventos” , de haber cobrado servicios de catering y organización de fiestas en Mendoza -por un total que los damnificados estiman en $24.000.000- y no haberlos prestado. En varias publicaciones se compartieron fotos del pobre suministro de alimentos (pizzas, unos pocos kilos de asado y chorizos) y un video en la supuesta casa del empresario donde se ve a alumnos y padres reclamando por la devolución o explicaciones.

Desde la aparición del primer reclamo, los afectados comenzaron a difundir pruebas en redes sociales. Hubo fotografías del catering insuficiente -“5 kg de asado, ocho chorizos, un par de empanadas y pocas pizzas” según uno de los relatos- y videos donde se observa a jóvenes y adultos golpeando puertas y reclamando en una vivienda atribuida a Morales. Varios denunciantes señalaron que las publicaciones fueron borradas o que el perfil del empresario bloqueó a quienes lo cuestionaron, situación que, aseguraron, contribuyó a la difusión masiva de los reclamos por otras vías.

image

image

Las familias agrupadas en distintos cursos sostienen que contrataron un paquete integral (salón, catering, DJ y servicios adicionales) que fue abonado anticipadamente. El monto acumulado que representan los padres de varias escuelas alcanza la estimación de $24.000.000, suma que agrupa pagos por múltiples celebraciones que, según los denunciantes, no se concretaron o se realizaron con servicios mínimos y de mala calidad.

Una de las denuncias fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza por hechos ocurridos el 29 de noviembre, a las 21:30, en el salón Casa Balear, en Guaymallén. La presentación, registrada el 1 de diciembre, detalla que al llegar al lugar los asistentes encontraron el salón vacío. No había catering, no había DJ ni montaje, pese a haber sido contratado y pagado. El encargado del salón declaró que el alquiler del salón estaba abonado, pero que no era responsable por los servicios contratados a terceros.

image

“Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia. “Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia.

Video en la supuesta casa del empresario y actuación policial

Familias y alumnos se presentaron en la dirección que, según señalan en redes, corresponde a una vivienda vinculada con Morales. En registros audiovisuales se ve a grupos reclamando y exigiendo explicaciones. En uno de los episodios relatados por testigos, un vecino o propietario del inmueble confirmó tener mensajes enviados por el empresario, pero al ser requeridos ante la Policía esos mensajes ya no estaban disponibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996293018802880604&partner=&hide_thread=false Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering pic.twitter.com/bzdhEZscZl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 3, 2025

La investigación cuenta con al menos cinco denuncias formales según fuentes judiciales; la causa fue asignada a la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La fiscalía pidió a todos los afectados que formalicen sus denuncias para consolidar la información.

Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes. Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes.

Presunta operatoria y uso de perfiles en redes

Los denunciantes sostienen que Morales operaría con dos perfiles de Facebook, uno con referencias a Mendoza y otro a San Juan, y que ante las publicaciones críticas eliminaba comentarios y bloqueaba usuarios. Esa práctica, según padres, permitió que se repitieran contrataciones por confianza previa, porque no todos los reclamos quedaron visibles en un mismo hilo o plataforma.