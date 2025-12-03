Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Familias de varias escuelas mendocinas denunciaron al empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales por presuntas estafas en fiestas de egresados. Reclaman un perjuicio estimado en $24 millones, difundieron fotos y videos del escaso catering y llegaron hasta su supuesta vivienda para exigir respuestas.
En los últimos días se multiplicaron en redes sociales publicaciones de familias y alumnos que acusan al empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales, titular de “OK Eventos”, de haber cobrado servicios de catering y organización de fiestas en Mendoza -por un total que los damnificados estiman en $24.000.000- y no haberlos prestado. En varias publicaciones se compartieron fotos del pobre suministro de alimentos (pizzas, unos pocos kilos de asado y chorizos) y un video en la supuesta casa del empresario donde se ve a alumnos y padres reclamando por la devolución o explicaciones.
Desde la aparición del primer reclamo, los afectados comenzaron a difundir pruebas en redes sociales. Hubo fotografías del catering insuficiente -“5 kg de asado, ocho chorizos, un par de empanadas y pocas pizzas” según uno de los relatos- y videos donde se observa a jóvenes y adultos golpeando puertas y reclamando en una vivienda atribuida a Morales. Varios denunciantes señalaron que las publicaciones fueron borradas o que el perfil del empresario bloqueó a quienes lo cuestionaron, situación que, aseguraron, contribuyó a la difusión masiva de los reclamos por otras vías.
Las familias agrupadas en distintos cursos sostienen que contrataron un paquete integral (salón, catering, DJ y servicios adicionales) que fue abonado anticipadamente. El monto acumulado que representan los padres de varias escuelas alcanza la estimación de $24.000.000, suma que agrupa pagos por múltiples celebraciones que, según los denunciantes, no se concretaron o se realizaron con servicios mínimos y de mala calidad.
Una de las denuncias fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza por hechos ocurridos el 29 de noviembre, a las 21:30, en el salón Casa Balear, en Guaymallén. La presentación, registrada el 1 de diciembre, detalla que al llegar al lugar los asistentes encontraron el salón vacío. No había catering, no había DJ ni montaje, pese a haber sido contratado y pagado. El encargado del salón declaró que el alquiler del salón estaba abonado, pero que no era responsable por los servicios contratados a terceros.
“Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia. “Nos estafó con $24 millones”, dijo una madre en uno de los posteos difundidos en redes. “Llegamos y no había nada”, resumió otra madre que firmó el contrato y presentó la denuncia.
Video en la supuesta casa del empresario y actuación policial
Familias y alumnos se presentaron en la dirección que, según señalan en redes, corresponde a una vivienda vinculada con Morales. En registros audiovisuales se ve a grupos reclamando y exigiendo explicaciones. En uno de los episodios relatados por testigos, un vecino o propietario del inmueble confirmó tener mensajes enviados por el empresario, pero al ser requeridos ante la Policía esos mensajes ya no estaban disponibles.
La investigación cuenta con al menos cinco denuncias formales según fuentes judiciales; la causa fue asignada a la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La fiscalía pidió a todos los afectados que formalicen sus denuncias para consolidar la información.
Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes. Varias familias detallaron que solo una madre por curso había firmado el contrato y por eso fue la primera en radicar la denuncia; las demás esperaban la fecha del evento para confirmar el perjuicio y luego presentar las acciones correspondientes.
Presunta operatoria y uso de perfiles en redes
Los denunciantes sostienen que Morales operaría con dos perfiles de Facebook, uno con referencias a Mendoza y otro a San Juan, y que ante las publicaciones críticas eliminaba comentarios y bloqueaba usuarios. Esa práctica, según padres, permitió que se repitieran contrataciones por confianza previa, porque no todos los reclamos quedaron visibles en un mismo hilo o plataforma.