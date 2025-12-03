miércoles 3 de diciembre 2025

En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

La muerte de Alma Uliarte Alfaro, de 11 años, profundizó el dolor de su familia, que denuncia irregularidades en la atención y exige respuestas. En redes sociales circularon mensajes de despedida y pedidos de justicia, mientras la causa quedó en manos de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En las últimas horas trascendió una foto de la menor y se multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales. “Tan chiquita que eras hermosa”, escribió una allegada, junto a un pedido de justicia por el caso.

image

Alma llegó a Urgencias acompañada por su abuela paterna. Según el relato de su madre, Patricia Alfaro, en diálogo con Radio Sarmiento, la menor sufrió un episodio de diarreas y descompensación apenas ingresó. Denunció que, en primera instancia, fue asistida por personal de limpieza y que algunas enfermeras reaccionaron con “destrato” ante los gritos de desesperación de la niña.

“La acercamos hasta la camilla y ya estaba moradita de manos y piernas”, recordó. Tras ser apartada de la sala, minutos después le informaron que la menor estaba en estado crítico y que sería trasladada a Terapia Intensiva. La familia aguardó en el pasillo mientras los médicos analizaban la situación.

Poco después, la profesional que la atendió comunicó que la niña había sufrido un paro cardíaco y sería llevada a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Luego intervinieron un asistente social y un psicólogo para contener a los padres.

Más tarde, la hermana de Patricia recibió la noticia del fallecimiento de Alma. El médico de Terapia les explicó que había sufrido un segundo paro y, finalmente, la jefa del servicio les confirmó la muerte. La autopsia determinó una pericarditis restrictiva con falla cardíaca como causa del deceso. También se realizaron estudios para descartar meningitis.

Temas
