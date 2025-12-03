miércoles 3 de diciembre 2025

Accidente

Santa Lucía: perdió el control en una curva y terminó dado vuelta

Un accidente en Avenida Circunvalación y Lencinas, interrumpió la tranquilidad de la tarde en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelco en Santa Lucía

Un accidente de tránsito terminó con un auto dado vuelta en Santa Lucía, este miércoles por la tarde.

Según informó la Policía, fue en Avenida Circunvalación y Lencinas, donde un auto rural, marca Ford, perdió el control del vehículo en una curva justo donde se cruzan en lateral y la calle Lencinas. El rodado terminó dado vuelta, pero su conductor no sufrió ningún tipo de herida de consideración.

Aparentemente, el conductor venía a altísima velocidad y esto fue un factor importante para que el Ford terminara volcado. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ra y de la UFI Delitos Especiales, que intenta determinar cuáles fueron los motivos que ocasionaron el vuelco.

