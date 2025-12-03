Santa Lucía: perdió el control en una curva y terminó dado vuelta

Un accidente de tránsito terminó con un auto dado vuelta en Santa Lucía, este miércoles por la tarde.

Según informó la Policía, fue en Avenida Circunvalación y Lencinas, donde un auto rural, marca Ford, perdió el control del vehículo en una curva justo donde se cruzan en lateral y la calle Lencinas. El rodado terminó dado vuelta, pero su conductor no sufrió ningún tipo de herida de consideración.

Aparentemente, el conductor venía a altísima velocidad y esto fue un factor importante para que el Ford terminara volcado. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ra y de la UFI Delitos Especiales, que intenta determinar cuáles fueron los motivos que ocasionaron el vuelco.

