Revuelo en Rivadavia tras un espectacular vuelco

Un espectacular vuelco se registró este miércoles por la siesta en Rivadavia y el hecho provocó revuelo entre los vecinos del lugar. Acorde informó el sitio "Diecinueve Rivadavia", el siniestro vial tuvo lugar en inmediaciones de Rastreador Calívar e Ignacio de La Roza.

Si bien se desconocen los motivos que provocaron el incidente, lo cual será materia de investigación para los efectivos de la Comisaría 13°, que intervinieron en la escena, no hubo heridos de gravedad como consecuencia del incidente.

591711415_1526055538730799_7595620619250210115_n El automóvil que protagonizó el vuelco es un Fiat Palio de color blanco, que circulaba por la intersección cuando perdió el control y quedó con las ruedas hacia arriba. Se estima que personal de la UFI de Delitos Especiales fue notificado sobre el suceso, aunque al no haber heridos no tendría intervención.

