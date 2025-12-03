miércoles 3 de diciembre 2025

Siniestro vial

Revuelo en Rivadavia tras un espectacular vuelco

Acorde informaron fuentes allegadas, el hecho sacudió la siesta de este miércoles, en inmediaciones de Rastreador Calívar e Ignacio de La Roza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un espectacular vuelco se registró este miércoles por la siesta en Rivadavia y el hecho provocó revuelo entre los vecinos del lugar. Acorde informó el sitio "Diecinueve Rivadavia", el siniestro vial tuvo lugar en inmediaciones de Rastreador Calívar e Ignacio de La Roza.

Si bien se desconocen los motivos que provocaron el incidente, lo cual será materia de investigación para los efectivos de la Comisaría 13°, que intervinieron en la escena, no hubo heridos de gravedad como consecuencia del incidente.

El automóvil que protagonizó el vuelco es un Fiat Palio de color blanco, que circulaba por la intersección cuando perdió el control y quedó con las ruedas hacia arriba. Se estima que personal de la UFI de Delitos Especiales fue notificado sobre el suceso, aunque al no haber heridos no tendría intervención.

