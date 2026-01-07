miércoles 7 de enero 2026

Judicial

Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos

La difusión de Tiempo de San Juan de imágenes de un joven delincuente, fue clave para destrabar la investigación por una seguidilla de robos cometidos contra menores de edad en San Juan. El condenado, David Daniel Gez, sumó dos hechos por los que fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional y quedó en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La difusión de Tiempo de San Juan de imágenes de un joven delincuente, fue clave para destrabar la investigación por una seguidilla de robos cometidos contra menores de edad en San Juan. La foto del rostro de David Daniel Gez, permitió sumar dos nuevas víctimas que se presentaron ante la Justicia, lo que permitió ampliar la imputación y cerrar el círculo sobre el presunto autor.

image

Este miércoles las partes acordaron un juicio abreviado, en el cual el imputado reconoció su responsabilidad, el juez Pablo León homologó el acuerdo y dictó una condena de un año y seis meses de prisión condicional, con reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas: es decir, quedó en libertad. El Ministerio publico Fiscal estuvo representada por Cristian Catalano y el defensa oficial fue ejercida por Lucas Quiroga.

image

Desde la investigación destacaron que la difusión de las imágenes fue determinante para que otras víctimas perdieran el miedo, reconocieran al agresor y permitieran unificar las causas, poniendo fin a una serie de ataques que tenían como blanco a menores de edad. estas fueron expuestas en audiencia.

image

Según consta en el expediente, el primer hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2025, cuando el sujeto, que se desplazaba en una motocicleta, abordó a una menor en inmediaciones de calle General Paz y le sustrajo un teléfono celular iPhone 8 Plus, para luego darse a la fuga.

Días después, el 19 de septiembre, cerca de las 6:40 de la mañana, volvió a actuar bajo una modalidad similar. Esta vez fue en el loteo Barrio 54, en una parada de colectivos, donde atacó a una adolescente de 16 años. El acusado la tomó del cabello, la arrojó al suelo y le robó un celular Samsung, escapando rápidamente del lugar.

image
Juez Pablo León homologó el acuerdo de juicio abreviado para Gez.

La causa avanzaba con denuncias y registros fílmicos, pero el giro clave llegó cuando se difundieron imágenes del sospechoso. A partir de esa publicación, otra menor y su familia reconocieron de inmediato al sujeto como el autor de un robo sufrido días antes. Otra persona está implicada en los hechos que se cometían a bordo de una motocicleta 125 roja pero no se lo ha podido identificar.

image
Representantes del Ministerio Publico Fiscal.

Ese tercer hecho había ocurrido el 22 de septiembre de 2025, en la intersección de San Lorenzo y Colón, en el departamento Santa Lucía. Allí, el agresor sorprendió a una chica de 14 años, la tomó del cabello y le robó una mochila con útiles escolares. En ese momento, el delincuente no tenía el rostro cubierto, un dato que luego resultó determinante para su identificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971672147308564846?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971672240707317789%7Ctwgr%5Ed0110ff69188b3718ca03917892aecb9d71229bb%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fcayo-un-joven-acusado-robos-mujeres-santa-lucia-y-esquivar-las-camaras-del-cisem-los-videos-del-modus-operandi-n412693&partner=&hide_thread=false

Tras ver la imagen publicada, la víctima se presentó nuevamente ante la UFI y lo señaló sin dudas como el autor, lo mismo que había ocurrido con la segunda denunciante, quien también lo reconoció a partir de la exposición mediática, con el título "Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi".

Con estos elementos, la Fiscalía avanzó con allanamientos y logró secuestar una campera con características idénticas a la utilizada durante los robos, además de otros indicios que derivaron en la detención del acusado.

image
Defensor oficial Lucas Quiroga.

Temas
