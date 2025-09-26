viernes 26 de septiembre 2025

Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Tras semanas de arrebatos a mujeres en Santa Lucía, personal de la Comisaría 5° detuvo al principal sospechoso. Durante los allanamientos también arrestaron a otro hombre que días atrás habría protagonizado un tiroteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robos santa lucia David Daniel Gez

Durante semanas, Santa Lucía estuvo en alerta por una serie de arrebatos que tenían en vilo a mujeres y adolescentes de distintos barrios. Según fuentes policiales, los robos comenzaron a registrarse a partir del 8 de septiembre en la zona de la Comisaría 5°. Tras varios operativos, dieron con uno de los principales sospechosos. Además, durante los allanamientos también arrestaron a otro hombre que días atrás habría protagonizado un tiroteo.

La modalidad era siempre la misma: dos hombres en una moto 125 cc roja, uno con casco blanco y otro con casco negro, elegían paradas de colectivos donde había mujeres solas. Actuaban muy temprano, entre las 7 y 8 de la mañana, o bien por la noche, entre las 20 y 21 horas, esquivando deliberadamente las cámaras de seguridad del CISEM. Mientras uno esperaba sobre la moto, el otro arrebataba bolsos y mochilas, e incluso agredía físicamente a las víctimas en algunos casos.

Según la Policía, los delincuentes operaban en distintos sectores, como Barrio Santo Tomás, Lateral de Circunvalación, Avenida Libertador y Balaguer, y Avenida Libertador y Colón. Además, se registraron denuncias similares en la Comisaría 29°, con la misma descripción de los sujetos y la moto involucrada. Hasta el momento, hay al menos cinco causas abiertas y más de diez denuncias vinculadas.

Este viernes, la Brigada de la Comisaría 5° llevó a cabo varios allanamientos en Barrio Noroeste 3, Santa Lucía Norte y Villa Marini. Allí detuvieron a David Daniel Gez, identificado como propietario de la moto 125 roja utilizada en los arrebatos. En el mismo operativo, en Barrio Noroeste 3, también fue hallado Samuel Amir Flores, quien contaba con un pedido de allanamiento vigente por un tiroteo ocurrido días atrás.

image
David Daniel Gez.

David Daniel Gez.

image

Tras los procedimientos, Gez quedó detenido en la Comisaría 5°, mientras que Flores fue alojado en la Subcomisaría Santa Lucía Este. La investigación se encuentra a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la fiscal Claudia Salica, quien intervino en el caso desde sus primeras denuncias.

Temas
