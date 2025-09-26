viernes 26 de septiembre 2025

Liga Profesional

San Martín madrugó, pero Platense empató con un cabezazo: están 1-1 en Vicente López

El equipo sanjuanino, que viene de perder ante Vélez de local, necesita empezar a sumar para escaparle al descenso. No hay tiempo para las equivocaciones. El detalle del partido, el posible once del Pipi Romagnoli y cómo está el historial.

Por Antonella Letizia
No hay mucho tiempo para pensar ni cometer errores. Las papas queman un poco en Concepción por la falta de buenos resultados y este duelo ante Platense es un buen momento para comenzar a levantar cabeza en el campeonato Clausura. San Martín tiene sus armas y Pipi Romagnoli elige lo mejor para dar el golpe en el Estadio Vicente López. Todo el detalle.

Los próximos duelos de San Martín. 
La agenda verdinegra

Con Instituto un sábado y con San Lorenzo, en plena siesta: estas son las próximas fechas de San Martín
Foto: Prensa San Martín. 
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín no pudo romper el cero con Instituto y sumó un punto importante en el Predio

Los sanjuaninos están necesitado de puntos y cada fin de semana es una prueba de fuego. Viene de perder 2-1 frente a Vélez, y este viernes tiene un compromiso súper importante con la zona roja. Es que no puede dejar pasar más partidos si quiere olvidarse del descenso.

El duelo ante Platense está programado para las 19hs en el Estadio Vicente López con el arbitraje de Daniel Zamora

Cómo llega San Martín y Platense

San Martín se juega otra final más por la permanencia en Primera. Pese a que escaló en la zona y ya acumula 9 puntos con la esperanza de llegar, sigue último en la anual y en la de promedios junto a Aldosivi. "Tenemos que seguir mejorando. Lo bueno es que generamos, pero lo malo es que no convertimos. Hay que seguir trabajando en lo defensivo y en lo ofensivo”, remarcó el Pipi Romagnoli post derrota ante Vélez en la última fecha. Asimismo, hay internas en la barra.

En cambio, Platense,viene de caer 2-1 ante Lanús y su campaña sigue siendo irregular, pero quiere hacerse fuerte de local otra vez y ponerse en puestos de playoffs. Sin embargo, el capitán Ignacio Vázquez respaldó al DT:"Estamos a muerte con la idea del Kily. Obviamente es distinto a lo anterior pero seguimos siendo nosotros". La buena noticia en la semana fue la renovación del lateral Juan Ignacio Saborido, quien extendió su vínculo hasta el 31/12/2027..

La posible formación de San Martín

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

El probable once de Platense

Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González

¿Cómo está el historial entre ambos?

San Martín ha ganado tres veces, al igual que Platense, y han empatado en dos ocasiones. La diferencia de goles es favorable a San Martín, que suma 10 goles frente a los 8 de Platense, aunque es una ventaja mínima.

En la Superliga Argentina, se enfrentaron una sola vez, con Platense como ganador:

San Martín como local: Un partido, sin victorias ni empates y una derrota. No marcó goles y recibió dos. Global: Un partido jugado, victoria para Platense.

En la Primera B Nacional, la historia se divide entre partidos en San Juan y en Vicente López:

En San Juan: Tres partidos, San Martín ganó dos y perdió uno. Anotó cinco goles y recibió la misma cantidad.

En Vicente López: Cuatro partidos, Platense ganó uno, empataron dos y San Martín se llevó una victoria. Ambos equipos marcaron tres goles.

Total en la Primera B Nacional: Siete partidos, tres victorias para San Martín, dos empates y dos victorias para Platense.

Resumen general: Partidos jugados: 8 Victorias de San Martín: 3 Victorias de Platense: 3 Empates: 2 Goles de San Martín: 10 Goles de Platense: 8

En 2025, por la Superliga (Apertura, fecha 10), San Martín SJ cayó en casa ante Platense por 0-2.

Dejá tu comentario

el sueno de los pibes del barrio rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Por Carla Acosta

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del emprendimiento.
FOTO ILUSTRATIVA 
