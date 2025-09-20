sábado 20 de septiembre 2025

En Concepción

Desapareció una joven con discapacidad a metros de la cancha de San Martín: dónde la encontraron

La búsqueda mantuvo en vilo a su familia y a la Policía durante toda la noche. Finalmente, apareció sana y salva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tarde del viernes, en las inmediaciones del estadio Hilario Sánchez, un episodio cargado de tensión alteró la previa del duelo entre San Martín y Vélez. Una joven de 20 años, identificada como Flores y con retraso madurativo, desapareció cuando estaba en la puerta de su vivienda en Concepción, Capital.

Sus familiares advirtieron su ausencia alrededor de las 19 y, sin perder tiempo, alertaron al 911. La Policía montó un operativo mientras vecinos y allegados se sumaron a la búsqueda, que se extendió sin pausas durante toda la madrugada.

El alivio llegó cerca de las 9 del sábado: personal policial informó que la chica había sido hallada en una plaza de Chimbas, gracias al aviso de un transeúnte que la reconoció. Estaba en buen estado de salud y pudo reencontrarse con su familia, que agradeció el trabajo de los efectivos y el apoyo recibido.

Según contaron sus allegados, nunca habían atravesado una situación similar. “Ella suele ir hasta casas vecinas, pero jamás había estado tanto tiempo sin volver”, expresaron, aún conmovidos por las horas de incertidumbre que concluyeron con un final feliz.

