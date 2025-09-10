Cayó un joven intensamente buscado: estaba durmiendo en Rivadavia y le secuestraron varios elementos

Un operativo policial terminó con la detención de un delincuente conocido en el ambiente, quien era intensamente buscado. Se trata de Luciano Exequiel Olivera , vinculado a múltiples causas por robo, que fue sorprendido mientras dormía en un complejo de departamentos en Rivadavia .

Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, todo comenzó el pasado 24 de agosto, cuando dos hombres robaron una bicicleta en Santa Lucía . El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, con esas pruebas, la UFI Delitos contra la Propiedad junto con efectivos de la Brigada de Comisaría 5ª iniciaron allanamientos en el barrio Colón y posteriormente en un complejo de alquiler temporario, ubicado cerca de Ignacio de la Roza y Meglioli, en Rivadavia.

Si bien la bicicleta no apareció, en ese lugar los pesquisas se toparon con un verdadero aguantadero. Entre los elementos secuestrados había televisores, taladros, una patineta eléctrica, joyas, relojes, celulares, un cheque vencido y hasta una balanza presuntamente usada para pesar drogas.

En medio del procedimiento, los uniformados hallaron a Olivera, quien era investigado en al menos cinco causas de robo y tenía antecedentes por golpes millonarios contra joyerías, indicaron las fuentes a este diario. La Policía lo encontró durmiendo y quedó inmediatamente detenido.

Otros elementos encontrados

image

image