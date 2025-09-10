Dos frentes ya tienen los jingles para convencer a los sanjuaninos en la campaña electoral

La campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre ya empezó a levantar temperatura en San Juan. Y dos de los frentes más competitivos decidieron salir a la cancha con un clásico recurso electoral: los jingles.

El oficialista Por San Juan, que lleva al vicegobernador Fabián Martín como primer candidato, y el peronista Fuerza San Juan, encabezado por el exintendente de San Martín Cristian Andino, ya tienen listas sus canciones publicitarias para difundir en radios, redes sociales y actos proselitistas.

El jingle del oficialismo

La canción de Por San Juan está cargada de referencias identitarias. Con un tono pegadizo, repite varias veces el nombre de la provincia y menciona directamente al gobernador Marcelo Orrego y al candidato Martín. También incluye una alusión a la cruz de la Boleta Única Papel, recurso que apunta a guiar al votante en el cuarto oscuro.

El estribillo juega con frases como “Por San Juan, nuestra gente, por San Juan nuestros sueños, por San Juan la esperanza” y cierra con la idea de que “con Marcelo y con Fabián, el futuro brilla más”.

El jingle del peronismo

Por su parte, el frente Fuerza San Juan, con Cristian Andino al frente y acompañado por la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, eligió un mensaje vinculado a las obras públicas, el empleo y la recuperación de sueños colectivos.

La letra resalta frases como “Fuerza San Juan, que vuelven los sueños, que vuelven obras, que vuelve trabajo”, mientras insiste en la idea de la unidad: “Unidos y juntos vamos con Andino”.