miércoles 10 de septiembre 2025

El gobernador Valdés, sobre la convocatoria de Milei: "Que use la foto del 9 de julio"

El gobernador de Corrientes, ganador por amplia diferencia en las elecciones de su provincia, advirtió que sólo respondería a la convocatoria presidencial de diálogo "si vamos a hablar en serio"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo que “sonó un poco raro” el presidente Javier Milei, quien después de haber perdido las elecciones en la Provincia de Buenos Aires convocó al diálogo a los gobernadores, pero al mismo tiempo aseguró que desde la Nación “seguimos por el mismo rumbo”.

“Nos encontramos en ese dilema, porque dicen, ‘bueno, vamos a convocar a los gobernadores’, pero vamos a hablar en serio”, señaló Valdés declaraciones a Radio 10 y recordó que durante el acto del 9 de Julio “nos sacamos la foto y después no pasó absolutamente nada”. "Que use la foto del 9 de julio", insistió.

Valdés, dijo que “tiene que haber buena gestión económica y política” y eso “en definitiva, es diálogo, es hablar”, porque “terminamos con una Argentina sin ningún tipo de diálogo con los gobernadores y eso es rarísimo, eso no pasó nunca”.

