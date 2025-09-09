miércoles 10 de septiembre 2025

SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La provincia tendrá una jornada seca pero ventosa, con temperaturas que irán de 11°C a 25°C y ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El miércoles en San Juan se presentará con condiciones variables a lo largo del día y predominio del viento, según el pronóstico meteorológico.

La mañana comenzará algo nublada, con una temperatura mínima de 11°C y viento del norte a 22 km/h. Hacia el mediodía, el cielo permanecerá ventoso, con temperaturas en ascenso hasta los 16°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h desde el sector sureste.

El pico de la jornada se dará en la tarde, con cielo despejado, calor y viento intenso del sureste, alcanzando entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 78 km/h. La temperatura máxima se ubicará en 25°C, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento.

Hacia la noche, el clima se tornará más fresco, con cielo despejado, 14°C y viento del sur con ráfagas de hasta 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, por lo que se espera un día seco.

