Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Un operativo antidrogas en Rawson terminó con el secuestro de más de 1,7 kilos de sustancias ilegales y la detención de un hombre mayor de edad. El procedimiento fue realizado este martes por el Departamento Drogas Ilegales (D-5), en conjunto con el Grupo GERAS, en el Barrio La Estación .

Según confirmaron fuentes policiales, el allanamiento se llevó a cabo en un domicilio particular en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan. Durante el operativo se incautaron marihuana y cocaína que, en conjunto, superaban los 1.700 gramos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965442958876196994&partner=&hide_thread=false Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban al detenido pic.twitter.com/aVf7pCvLyU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 9, 2025

Además de la droga, los efectivos secuestraron cigarrillos de fabricación casera, papelillos, un rallador metálico y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo.

image

El propietario de la vivienda quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia Federal.