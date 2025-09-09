martes 9 de septiembre 2025

Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Además de la droga, la Policía secuestró cigarrillos caseros, papelillos y otros objetos que serían utilizados para el consumo y la distribución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
drogas barrio la estacion rawson marihuana cocaina

Un operativo antidrogas en Rawson terminó con el secuestro de más de 1,7 kilos de sustancias ilegales y la detención de un hombre mayor de edad. El procedimiento fue realizado este martes por el Departamento Drogas Ilegales (D-5), en conjunto con el Grupo GERAS, en el Barrio La Estación.

Según confirmaron fuentes policiales, el allanamiento se llevó a cabo en un domicilio particular en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan. Durante el operativo se incautaron marihuana y cocaína que, en conjunto, superaban los 1.700 gramos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965442958876196994&partner=&hide_thread=false

Además de la droga, los efectivos secuestraron cigarrillos de fabricación casera, papelillos, un rallador metálico y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo.

image

El propietario de la vivienda quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

Temas
Por Redacción Tiempo de San Juan

