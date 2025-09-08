lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado

Ocurrió durante el mediodía del último domingo. El registro de una cámara de seguridad muestra que el hombre cargó los objetos en una bolsa de consorcio, cuando el local estaba vacío.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un robo ocurrió en Rawson durante el mediodía del pasado domingo, cuando un ladrón ingresó a un local gastronómico y, aprovechando la ausencia de personas en el lugar, se llevó varios elementos de valor. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

Lee además
Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Al huir perdieron su arma.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones
estuvo en la casa de su amigo, se llevo una mochila con dos telefonos y termino detenido en el valle grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

El episodio se produjo alrededor de las 12 horas en “Nemecio”, una casa de comidas ubicada en inmediaciones de Ruta 40 y calle Progreso. En las imágenes captadas se observa a un sujeto con gorra, con el rostro cubierto con una bolsa negra, que en pocos minutos concretó el robo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965073518150013103&partner=&hide_thread=false

Según relató Cristian Luna, responsable del negocio, a Tiempo de San Juan, el intruso utilizó una bolsa de consorcio para cargar lo sustraído, entre lo que se encontraba un parlante de 15 pulgadas, un taladro inalámbrico y otros elementos que aún están siendo detallados.

El ladrón, que hasta el momento no fue identificado, escapó con el botín sin ser advertido por vecinos o transeúntes. Luna radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 36°, donde ahora interviene personal policial para intentar dar con el autor del hecho.

Temas
Seguí leyendo

¿Vas a pintar tu casa? Mirá qué color elegir para cada habitación

Detienen al "Muerto": lo vinculan a un robo de joyas ocurrido en una casa de Rivadavia

Recetas sin gluten fáciles y deliciosas: 5 opciones para preparar en casa

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Diez cosas que tenés que sacar de tu casa porque atraen pobreza y llaman la mala energía

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El 'Poco equilibrio', detenido: robó en una casa y terminó preso por caerse cuando escapaba por los techos

Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirman la causa de muerte del martillero publico hallado en capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Te Puede Interesar

El sur de San Juan concentra casi el 50% de plantaciones de olivo. Riego tecnificado y perforaciones impulsan el consumo eléctrico. 
Realidad

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave

Por Elizabeth Pérez
Por el efecto elecciones crece la fluctuación del dólar: bajó el blue en San Juan y subió en los bancos
Minuto a minuto

Por el "efecto elecciones" crece la fluctuación del dólar: bajó el blue en San Juan y subió en los bancos

Imagen ilustrativa
Rawson

Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

Fabián Martín, de campaña para diputado nacional.
Reacciones en el orreguismo

Fabián Martín sobre las elecciones bonaerenses: "El gran ganador es Kiciloff"

Sentimos olor feo y decidimos irnos: el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?
Redes

"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?