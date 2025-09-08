Un robo ocurrió en Rawson durante el mediodía del pasado domingo, cuando un ladrón ingresó a un local gastronómico y, aprovechando la ausencia de personas en el lugar, se llevó varios elementos de valor. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

Como para volverlo a invitar... Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Este lunes Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

El episodio se produjo alrededor de las 12 horas en “Nemecio”, una casa de comidas ubicada en inmediaciones de Ruta 40 y calle Progreso. En las imágenes captadas se observa a un sujeto con gorra, con el rostro cubierto con una bolsa negra, que en pocos minutos concretó el robo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965073518150013103&partner=&hide_thread=false Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado pic.twitter.com/s97sacng8R — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 8, 2025

Según relató Cristian Luna, responsable del negocio, a Tiempo de San Juan, el intruso utilizó una bolsa de consorcio para cargar lo sustraído, entre lo que se encontraba un parlante de 15 pulgadas, un taladro inalámbrico y otros elementos que aún están siendo detallados.

El ladrón, que hasta el momento no fue identificado, escapó con el botín sin ser advertido por vecinos o transeúntes. Luna radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 36°, donde ahora interviene personal policial para intentar dar con el autor del hecho.