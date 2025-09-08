Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Foto, captura.

Un violento robo se produjo a primera hora de la mañana de este lunes en una estación de servicio de Rawson. Ladrones armados sorprendieron a una playera y le arrebataron una mochila que contenía parte de la recaudación del fin de semana, estimada en más de $10.000.000. Según trascendió, durante la huida, los delincuentes dejaron caer un arma que fue hallada en el lugar. La Policía investiga el hecho y realiza un intenso operativo para dar con los responsables.

Fuentes policiales indicaron que el asalto, en el que estuvieron involucrados dos sujetos, ocurrió en la estación de servicio ubicada en la intersección de Comandante Cabot y Triunvirato, a pocos metros de Avenida España. Los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, sorprendieron a la trabajadora en el momento en que transportaba la mochila con el dinero.

“Aparentemente, uno de los hombres la interceptó caminando y, tras concretar el robo, se acercó una motocicleta conducida por otro sujeto, con la que ambos se dieron a la fuga”, informó a Canal 13 San Juan Marcelo Pérez, jefe de la Departamental N°3.

En cuanto al estado de salud de la trabajadora, se informó que se encuentra físicamente bien, aunque permanece “en estado de shock por el hecho ocurrido, por lo que está siendo contenida”.

El hecho se produjo alrededor de las 8:20 de la mañana. Tras lo ocurrido, las autoridades de Seguridad analizan el arma abandonada en el lugar y las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificar y localizar a los autores del robo.