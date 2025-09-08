Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Luego de haber protagonizado un violento episodio, en el que agredió a la directora de la escuela a la que asiste su hija, la madre que trompeó a la directora del establecimiento educativo fue condenada a 4 meses de prisión condicional , en el marco de un juicio abreviado. Es que, a través de su defensa, no sólo reconoció el delito, sino también aceptó la pena que también le prohíbe acercarse a la víctima.

En Flagrancia y frente al juez Ricardo Grossi Grafigna , la fiscal Virginia Branca describió a detalle la secuencia violenta y acusó a M.G por lesiones leves y daño, en concurso real, por el ataque que le propinó a la autoridad escolar. Su defensa, representada por Filomena Noriega , acordó el castigo que resultó ejemplar, según manifestó la funcionaria del Ministerio Público.

Si bien la imputada no tenía antecedentes penales, aunque registraba un pedido de captura por una causa de amenazas del 2005, la fiscal Branca remarcó la gravedad de la agresión contra quienes imparten educación y el respeto que los docentes se merecen. En ese sentido, argumentó que tras consultar con el Fiscal General (subrogante) resolvió que la condena no podía ser una suspensión de juicio a prueba, como se le otorga a todos aquellos que cumplen requisitos como no tener registros penales.

Tras prestar conformidad y evitar hacer declaraciones, la mujer de 39 años y empleada municipal admitió que golpeó al directivo y aceptó la pena, la que también le impone no acercarse a la víctima a menos de 200 metros, lo mismo que le prohíbe mantener contacto por sí o interpósita persona. Luego de homologar el acuerdo y de dictar la sentencia, el juez, que le concedió la libertad de inmediato, le advirtió que de proceder con alguna otra conducta delictiva su destino sería tras las rejas.

El episodio ocurrió el viernes, en la Escuela 25 de Mayo, situada en calle Paraguay, en Capital, cuando M.G fue citada por la directora para hablar, ya que su hija estaba a punto de quedar libre por las faltas injustificadas. Sin mediar palabra, acorde señaló la fiscal, la mujer ingresó a la secretaría donde la esperaban para la reunión y directamente golpeó a la docente.

Por la trompada que le propinó, le ocasionó lesiones en la nariz y, además, le destrozó los antejos que llevaba puestos, por lo que también se le endilgó la figura de daño. No conformes con el ataque, la menor de 17 años también agredió a la directora, agarrándola de los pelos y arrancándole un mechón. Por ese motivo, testigos debieron intervenir para separarlas.

Al mismo tiempo, otras personas acudieron a una garita policial ubicada a metros de la escuela y agentes policiales procedieron con la detención de madre e hija. La mayor fue procesada por Flagrancia, mientras que la menor quedó en manos de la Justicia Penal Juvenil, bajo las órdenes del juzgado de turno.