lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

En el marco de un juicio abreviado, la mujer que había sido detenida acordó el castigo con la fiscalía a través de su abogada defensora. Además de la pena, no podrá acercarse a la víctima ni mantener contacto con ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
c09d2530-24ad-45d8-b00f-8020c2e8efa4
d455be13-a8a6-42a1-8d79-1364aa307552
68c4bd0f-0fdb-405a-90ee-c1bb62320d48
40793568-ae63-4208-a346-e13e2acec34a
69e46d33-7e57-410f-a9ff-164f82b9070e
c2500127-0d69-4129-9533-dbb863f21818

Luego de haber protagonizado un violento episodio, en el que agredió a la directora de la escuela a la que asiste su hija, la madre que trompeó a la directora del establecimiento educativo fue condenada a 4 meses de prisión condicional, en el marco de un juicio abreviado. Es que, a través de su defensa, no sólo reconoció el delito, sino también aceptó la pena que también le prohíbe acercarse a la víctima.

Lee además
La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela
atrapan a un empleado infiel en caucete: trabajaba como albanil, pero robo todo lo que tenia al alcance
Comisaria 9na

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

En Flagrancia y frente al juez Ricardo Grossi Grafigna, la fiscal Virginia Branca describió a detalle la secuencia violenta y acusó a M.G por lesiones leves y daño, en concurso real, por el ataque que le propinó a la autoridad escolar. Su defensa, representada por Filomena Noriega, acordó el castigo que resultó ejemplar, según manifestó la funcionaria del Ministerio Público.

69e46d33-7e57-410f-a9ff-164f82b9070e

Si bien la imputada no tenía antecedentes penales, aunque registraba un pedido de captura por una causa de amenazas del 2005, la fiscal Branca remarcó la gravedad de la agresión contra quienes imparten educación y el respeto que los docentes se merecen. En ese sentido, argumentó que tras consultar con el Fiscal General (subrogante) resolvió que la condena no podía ser una suspensión de juicio a prueba, como se le otorga a todos aquellos que cumplen requisitos como no tener registros penales.

Tras prestar conformidad y evitar hacer declaraciones, la mujer de 39 años y empleada municipal admitió que golpeó al directivo y aceptó la pena, la que también le impone no acercarse a la víctima a menos de 200 metros, lo mismo que le prohíbe mantener contacto por sí o interpósita persona. Luego de homologar el acuerdo y de dictar la sentencia, el juez, que le concedió la libertad de inmediato, le advirtió que de proceder con alguna otra conducta delictiva su destino sería tras las rejas.

c2500127-0d69-4129-9533-dbb863f21818

El episodio ocurrió el viernes, en la Escuela 25 de Mayo, situada en calle Paraguay, en Capital, cuando M.G fue citada por la directora para hablar, ya que su hija estaba a punto de quedar libre por las faltas injustificadas. Sin mediar palabra, acorde señaló la fiscal, la mujer ingresó a la secretaría donde la esperaban para la reunión y directamente golpeó a la docente.

Por la trompada que le propinó, le ocasionó lesiones en la nariz y, además, le destrozó los antejos que llevaba puestos, por lo que también se le endilgó la figura de daño. No conformes con el ataque, la menor de 17 años también agredió a la directora, agarrándola de los pelos y arrancándole un mechón. Por ese motivo, testigos debieron intervenir para separarlas.

d455be13-a8a6-42a1-8d79-1364aa307552

Al mismo tiempo, otras personas acudieron a una garita policial ubicada a metros de la escuela y agentes policiales procedieron con la detención de madre e hija. La mayor fue procesada por Flagrancia, mientras que la menor quedó en manos de la Justicia Penal Juvenil, bajo las órdenes del juzgado de turno.

Temas
Seguí leyendo

Fue víctima de dos robos en una semana y se mostró indignado porque no hallan a los responsables

Video: un motociclista impactó contra un camión con acoplado en Santa Lucía

Tragedia en Santa Lucía: un obrero rural murió atrapado en el baño tras incendiarse su casa

Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Fue condenado por intentar encubrir una camioneta sustraída a un conductor de Uber: el rodado estaba en Sarmiento

Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

Pidió prestado un celular para "llamar a su esposa", se lo robó, huyó y terminó detenido en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penitenciario detenido por estafar a sus companeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Por Fernando Ortiz
En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance
Comisaria 9na

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan