lunes 8 de septiembre 2025

Grave accidente

Video: un motociclista impactó contra un camión con acoplado en Santa Lucía

Un motociclista terminó herido tras impactar contra un camión que ingresaba al predio de la empresa American Trans SRL. Las impactantes imágenes del accidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Santa Lucía

Un fortísimo accidente de tránsito terminó con un motociclista herido en Santa Lucía.

Ocurrió en el Callejón Herrera en el ingreso al predio de la empresa American Trans S.R.L, este lunes alrededor de las 17.10, entre un camión y una moto.

El camión Scania era guiado por Enrique González (50), y circulaba por el Callejón Herrera hacia el Sur. Cuando dobló para ingresar al predio de American Trans, una moto Gilera 110cc conducida por Franco Ale (21), impactó contra el costado del rodado más grande.

Las imágenes del violento accidente quedaron registradas en las cámaras de seguridad del predio y Ale tuvo que ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson con lesiones, aunque ninguna sería de gravedad.

En el lugar trabajó personal de la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Nicolía y Ayudante Fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

