Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

La tragedia golpeó al Barrio San Ricardo el fin de semana pasado, cuando un incendio se desató en el interior de una vivienda donde funcionaba una panadería y un negocio. La dueña de la casa, Lucía Mabel Tejada , de 55 años, sufrió graves quemaduras que finalmente le costaron la vida el domingo cerca del mediodía.

Lo último Incendio fatal en Rawson: la autopsia confirmó que la mujer falleció producto de las quemaduras

Lamentable noticia Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La noticia de la muerte de Tejada generó conmoción entre familiares y amigos, quienes expresaron su dolor en las redes sociales de Tiempo de San Juan. “Que noticia y dolor más grande tía QEPD”, escribió una sobrina. Otros mensajes destacaban su laboriosidad y la pena por su partida: “Una gran mujer trabajadora… que brille para ella la luz que no tiene fin”, y “QEPD Sra. Mabel, pronta resignación a su familia”.

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la muerte de Tejada se produjo de manera violenta y accidental. La mujer presentó quemaduras en distintas partes del cuerpo y daños en las vías respiratorias. Desde la Morgue Judicial explicaron que el mecanismo fue: “falla multiorgánica secundaria a respuesta inflamatoria sistémica y síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), en lesiones por quemaduras por fuego”.

Su esposo, Juan Carlos Flores, de 56 años, continúa internado en el Hospital Marcial Quiroga con quemaduras en espalda y manos. Su hija, Lucía Castro, de 33 años, resultó ilesa.

El siniestro comenzó mientras la pareja manipulaba una garrafa de 10 kilos. Según la Policía, Flores intentaba reemplazar la garrafa debido a que estaba perdiendo gas, cuando se produjo el fuego que rápidamente se propagó por el lugar. Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio afectara a viviendas vecinas.