lunes 8 de septiembre 2025

Incendio fatal en Rawson: la autopsia confirmó que la mujer falleció producto de las quemaduras

Desde la fiscalía confirmaron el resultado de autopsia de Lucía Mabel Tejada (55). El accidente doméstico ocurrió el pasado sábado en la mañana; y el deceso este domingo por la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio rawson

El sábado ocurrió un incendio en una casa del B° San Ricardo en Rawson. Dos personas resultaron heridas, Lucía Mabel Tejada (55) y su esposo Juan Carlos Flores (56). Lamentablemente, la mujer falleció este domingo cerca del mediodía y ahora se confirmó la causa.

entro a una casa de comidas de rawson, robo varios elementos y quedo filmado
Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado
Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Al huir perdieron su arma.
Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Fuentes de la Justicia dijeron a Tiempo de San Juan que la causa de muerte de Tejada fue de forma violenta y manera accidental. Ella sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo y expresaron que se quemó las vías respiratorias. Desde la Morgue Judicial explicaron el mecanismo y se detalló: falla multiorgánica secundaria a respuesta inflamatoria sistemática y síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), en lesiones por quemaduras por fuego.

Sobre su esposo se supo que sigue internado en el Hospital Marcial Quiroga, ya que también sufrió quemaduras en su espalda y manos.

Este incendio ocurrió en el interior de una vivienda donde funciona una panadería y un negocio. La pareja estaba manipulando una garrafa de 10kg y esto provocó el incendio que afectó a la vivienda. El matrimonio sufrió heridos y resultó ilesa su hija de 33 años, identificada como Lucía Castro.

Al lugar fue personal de Bomberos y sofocó las llamas que se estaban propagando por el lugar. Desde la Policía expresaron que el señor quería cambiar la garrafa porque estaba perdiendo gas, ante esa maniobra, el fuego inició.

