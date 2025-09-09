martes 9 de septiembre 2025

Podador herido

Se cayó de un árbol en Albardón, perdió el conocimiento y terminó en el hospital

Un hombre sufrió una aparatosa caída en las últimas horas en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, mientras cortaba ramas en el interior de una vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Según informó Albardón Noticias, el sujeto, identificado como Ramos Zárate, se encontraba cerruchando ramas de un árbol a unos tres metros de altura cuando la escalera en la que estaba subido cedió, provocando que cayera con fuerza al suelo.

El golpe fue tan fuerte que, de acuerdo a testigos, el hombre llegó a perder el conocimiento durante algunos minutos. Vecinos acudieron de inmediato para asistirlo hasta la llegada de personal de Salud que se trasladó en una ambulancia hasta el lugar.

Ramos Zárate fue derivado al Hospital José Giordano, donde los médicos le realizaron estudios de control. Afortunadamente, solo presentaba algunos raspones y tras unas horas de observación recibió el alta médica, regresando luego a su domicilio.

Dejá tu comentario

