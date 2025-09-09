martes 9 de septiembre 2025

Insólito

En San Juan circula un grupo de Whatsapp para comprar y vender armas, municiones y elementos para caza

El chat, que cuenta con 846 miembros, fue creado en agosto de 2019. La descripción detalla que allí se realizan transacciones de “conejos y conejeras, animales de granja, perros, armas, municiones y artículos de pesca”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso insólito en las redes. En San Juan circula un grupo de WhatsApp que combina la venta de animales de granja con la comercialización de armas y municiones, el cual tiene cientos de integrantes.

El grupo se llama “Venta de animales de granja, armas, municiones, etc.”. La descripción detalla que allí se realizan transacciones de “conejos y conejeras, animales de granja, perros, armas, municiones y artículos de pesca”.

El chat, que cuenta con 846 miembros, fue creado en agosto de 2019 y mantiene actividad constante desde entonces. Una importante cantidad de integrantes cuenta con números de teléfonos con código de área 264.

Tiempo de San Juan tuvo acceso a algunas imágenes que se comparten en el grupo. Entre las publicaciones se pueden encontrar fotos de rifles, pistolas, ametralladoras, balas y misiles.

Además de armas y municiones, los miembros del grupo pueden compartir información sobre elementos para caza y artículos relacionados con la tenencia de animales.

