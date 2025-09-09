En San Juan circula un grupo de Whatsapp para comprar y vender armas, municiones y elementos para caza

Caso insólito en las redes. En San Juan circula un grupo de WhatsApp que combina la venta de animales de granja con la comercialización de armas y municiones, el cual tiene cientos de integrantes.
El chat, que cuenta con 846 miembros, fue creado en agosto de 2019. La descripción detalla que allí se realizan transacciones de “conejos y conejeras, animales de granja, perros, armas, municiones y artículos de pesca”.
El grupo se llama “Venta de animales de granja, armas, municiones, etc.”. La descripción detalla que allí se realizan transacciones de “conejos y conejeras, animales de granja, perros, armas, municiones y artículos de pesca”.
El chat, que cuenta con 846 miembros, fue creado en agosto de 2019 y mantiene actividad constante desde entonces. Una importante cantidad de integrantes cuenta con números de teléfonos con código de área 264.
Tiempo de San Juan tuvo acceso a algunas imágenes que se comparten en el grupo. Entre las publicaciones se pueden encontrar fotos de rifles, pistolas, ametralladoras, balas y misiles.
Además de armas y municiones, los miembros del grupo pueden compartir información sobre elementos para caza y artículos relacionados con la tenencia de animales.