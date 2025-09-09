Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate: práctica y rendidora

La quinoa es versátil y rinde bien: se cocina rápido, admite muchos acompañamientos y funciona igual de bien en ensaladas tibias que frías. Esta versión con zapallo asado, tomate y hierbas es sabrosa, sencilla y perfecta para sumar verduras.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Una combinación tibia y colorida, ideal como plato único o guarnición. Paso a paso para cocinar quinoa correctamente y lograr sabores equilibrados.
La quinoa es versátil y rinde bien: se cocina rápido, admite muchos acompañamientos y funciona igual de bien en ensaladas tibias que frías. Esta versión con zapallo asado, tomate y hierbas es sabrosa, sencilla y perfecta para sumar verduras.
Ingredientes (4 porciones como plato único)
Tiempo total: 35-45 minutos | Rinde: 4 porciones (o 6 como guarnición)
Equivalencias LATAM útiles
1. Enjuagar bien la quinoa
Colocar en colador fino y enjuagar 1-2 minutos para retirar saponinas (reduce amargor).
2. Cocción base
Hervir quinoa con agua o caldo suave (2:1). Fuego bajo 12-15 minutos, tapada, hasta que absorba; apagar y reposar 5.
3. Zapallo al horno
Mezclar zapallo con 1 cda de aceite, sal y pimienta. Hornear 15-20 minutos a 200 °C hasta dorar bordes.
4. Integrar
Soltar la quinoa con tenedor. Sumar zapallo, tomate, cebolla morada (si usás), perejil o tomillo.
5. Aliñar y servir
Mezclar 1 cda de aceite con limón, sal y pimienta. Servir tibia o a temperatura ambiente.
Sumar garbanzos cocidos, queso fresco en cubos o pollo desmenuzado.
Un chorrito de aceite de oliva de la región y nueces picadas para contraste.
Refrigerar en recipiente cerrado hasta 48h. Ideal para viandas.