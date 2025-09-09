martes 9 de septiembre 2025

Saludable y fácil

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate: práctica y rendidora

Una combinación tibia y colorida, ideal como plato único o guarnición. Paso a paso para cocinar quinoa correctamente y lograr sabores equilibrados.

Por Irene Toledo
Ensalada tibia de quinoa con cubos de zapallo asado y tomate.

Fuente: Facebook/Yamila Marín Ratto

La quinoa es versátil y rinde bien: se cocina rápido, admite muchos acompañamientos y funciona igual de bien en ensaladas tibias que frías. Esta versión con zapallo asado, tomate y hierbas es sabrosa, sencilla y perfecta para sumar verduras.

Ingredientes, rinde y tiempos

Ingredientes (4 porciones como plato único)

  • 1 taza (200 g) de quinoa cruda
  • 2 tazas (480 ml) de agua o caldo bajo en sodio
  • 400 g de zapallo en cubos
  • 2 tomates medianos en gajos
  • 1 cebolla morada pequeña en pluma (opcional)
  • 2 cdas de aceite de oliva
  • 1 cda de jugo de limón
  • Hierbas: perejil y/o tomillo a gusto
  • Sal y pimienta

Tiempo total: 35-45 minutos | Rinde: 4 porciones (o 6 como guarnición)

Equivalencias LATAM útiles

  • 1 taza quinoa cruda ≈ 3 tazas cocidas
  • 1 cda = 15 ml | 1 cdita = 5 ml

Paso a paso

1. Enjuagar bien la quinoa

Colocar en colador fino y enjuagar 1-2 minutos para retirar saponinas (reduce amargor).

2. Cocción base

Hervir quinoa con agua o caldo suave (2:1). Fuego bajo 12-15 minutos, tapada, hasta que absorba; apagar y reposar 5.

3. Zapallo al horno

Mezclar zapallo con 1 cda de aceite, sal y pimienta. Hornear 15-20 minutos a 200 °C hasta dorar bordes.

4. Integrar

Soltar la quinoa con tenedor. Sumar zapallo, tomate, cebolla morada (si usás), perejil o tomillo.

5. Aliñar y servir

Mezclar 1 cda de aceite con limón, sal y pimienta. Servir tibia o a temperatura ambiente.

Tips y variaciones

Proteína al gusto

Sumar garbanzos cocidos, queso fresco en cubos o pollo desmenuzado.

Toque cuyano

Un chorrito de aceite de oliva de la región y nueces picadas para contraste.

Guardado

Refrigerar en recipiente cerrado hasta 48h. Ideal para viandas.

