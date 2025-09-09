martes 9 de septiembre 2025

Golpe al bolsillo

Subió el precio del GNC en algunas estaciones de servicio de San Juan, tras casi 9 meses

Luego de meses de estabilidad, algunas estaciones de servicio de San Juan ajustaron el precio del GNC durante principios de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estaciones de servicio comenzaron a implementar un aumento en el precio del GNC.

gnc.jpg
Durante los primeros días de septiembre, estaciones de marcas privadas como Axion, ubicada en Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, y Shell, en Ignacio de la Roza y lateral de Circunvalación, actualizaron sus precios a $640 por metro cúbico. En paralelo, algunas estaciones de YPF, como la de avenida Rawson y Hipólito Yrigoyen, mantienen el valor en $580, lo que marca una diferencia notable entre las empresas privadas y la petrolera de bandera.

Lo que pasó en septiembre

El inicio de septiembre ya había traído cambios en los combustibles en San Juan, aunque en ese momento el GNC se mantuvo estable en varias estaciones privadas. Los aumentos se concentraron principalmente en la nafta y el diésel, producto de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 617/2025.

En YPF, los incrementos fueron moderados: la Nafta Súper pasó de $1.331 a $1.405, la Infinia Nafta de $1.559 a $1.646, y el Diesel 500 de $1.354 a $1.413. En cambio, en Shell los ajustes fueron más pronunciados: la Nafta Súper subió de $1.409 a $1.676 y el GNC se mantuvo en $594 en ese momento. La estación Axion de Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento también mantuvo su GNC en $593, mientras aplicaba subas moderadas en naftas y diésel.

Estos movimientos reflejan una estrategia diferenciada entre petroleras privadas y la empresa de bandera, donde la primera ajusta precios con mayor rapidez frente a la inflación y los costos operativos, mientras que YPF mantiene aumentos más graduales.

