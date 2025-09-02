Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan

Con el inicio de septiembre, las estaciones de servicio de San Juan aplicaron nuevos aumentos en los precios de los combustibles , que en algunos casos alcanzaron el 20%. El ajuste responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial.

En YPF , la empresa de bandera, los incrementos fueron moderados en comparación con otras petroleras. La Nafta Súper pasó de $1.331 a $1.405 (5,5%), la Infinia Nafta de $1.559 a $1.646 (5,5%), la Infinia Diesel de $1.523 a $1.590 (4,5%) y el Diesel 500 de $1.354 a $1.413 (4,4%).

En la estación Shell ubicada en Ignacio de la Roza y Lateral de Circunvalación, los aumentos fueron más pronunciados. La Nafta Súper pasó de $1.409 a $1.676 (19%), el GNC de $594 a $715 (20%), mientras que el resto de los productos registró subas más moderadas: V-Power Nafta de $1.692 a $1.747 (2,9%), Evalux Diesel de $1.450 a $1.499 (3,3%) y V-Power Diesel de $1.661 a $1.733 (4,3%).

En el caso de la estación Axion ubicada en Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, la Súper subió de $1.362 a $1.429 (5%), Quantium Nafta de $1.649 a $1.721 (4,3%), Diesel X10 de $1.457 a $1.528 (4,9%) y Quantium Diesel X10 de $1.615 a $1.693 (4,8%). El GNC, en tanto, se mantuvo en $593.

Este ajuste se da luego de un agosto marcado por la inestabilidad en los valores de YPF, que modificó precios hasta dos veces por día en algunas estaciones locales. Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, había señalado semanas atrás que esta dinámica generó complicaciones administrativas en el sector, en un contexto en el que además se mantiene la caída en el consumo.

De acuerdo con la normativa nacional, los incrementos aplicados a partir del 1° de septiembre forman parte de la primera fase de actualización de los impuestos, que responde a ajustes pendientes desde 2024. Una segunda fase, prevista para el 1° de octubre, implicará nuevas subas en los combustibles.