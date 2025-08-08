Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

Impacto tras el salto del dólar . En el transcurso de esta semana, los precios de los combustibles en estaciones YPF de San Juan experimentaron un inusual movimiento de subas y bajas en cuestión de horas. Según expendedores locales, en algunos casos, los cambios llegaron a darse hasta dos veces por día.

"YPF está haciendo movimientos todos los días: sube y baja los precios, hasta dos veces por día", indicó a este medio Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan. Para la autoridad, el comportamiento del mercado complicó la cotidianidad del sector.

En comparación con los valores registrados el último miércoles, las estaciones de servicio YPF en la provincia muestran la siguiente variación:

Nafta Súper: pasó de $1.324 a $1.331 (aumento del 0,5%)

Infinia Nafta: de $1.570 a $1.559 (baja del 0,7%)

Infinia Diesel: de $1.536 a $1.523 (baja del 0,8%)

Diesel 500: de $1.366 a $1.354 (baja del 0,8%)

Como consecuencia, afirmó que se incrementaron las tareas administrativas para configurar los medios de pago y hacer cierres de turno. Mientras tanto, aseguró que dicha problemática surge cuando el consumo continúa el caída.

Los precios en las petroleras privadas

Estos valores se suman a las modificaciones aplicadas recientemente. El pasado 21 de julio, la misma compañía había registrado incrementos en toda su gama de combustibles, con subas de entre el 1,8% y el 3,4%, que también se replicaron, con distintas magnitudes, en otras petroleras como Shell y Axion.

En la estación Shell ubicada en Ignacio de la Roza y Lateral de Circunvalación, los nuevos valores son:

Súper: pasó de $1.365 a $1.409 (aumento del 3,2%)

V-Power Nafta: de $1.635 a $1.692 (3,4%)

Evalux Diesel: de $1.410 a $1.450 (2,8%)

V-Power Diesel: de $1.616 a $1.661 (2,7%)

En tanto, en la estación Axion de Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, los precios se ajustaron a: